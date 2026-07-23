RockLive #15 u niskom startu, vidimo se večeras u Kampusu

Nakon pola godine intenzivnog planiranja, pripreme, organizacije i najavljivanja ovogodišnjih festivalskih imena, večeras u koprivničkom Kampusu kreće 15. RockLive. Festival koji već petnaestu godinu zaredom u Koprivnicu dovodi drage nam izvođače s ovih prostora, i ove će godine sadržajnom ponudom u Kampusu okupiti ljubitelje dobre glazbe.

Večeras je aktivan samo main stage, odnosno glavna pozornica na kojoj će prvi nastupiti Raspad Sistema, s početkom u 19:30 sati. Nakon njih slijede bjelovarski punk rock predstavnici – Petar Punk. Da i ove godine gledamo najbolje od beogradske žestine, pobrinut će se Seljačka Buna i Six Pack.

Seljačka Buna prije nešto manje od godinu dana izdala je album Agro Metal, stoga vjerujemo kako su oni i predstavnici ovog, bilo žanrovskog, akademskog ili duhovnog usmjerenja. Zanimljivo je kako je Ambroz Gubec još uvijek inspiracija, od zagorskih brega do Beograda – vjerujemo da bi s kmetima volio odmoriti na RokLajvu, u pauzi od borbe za pravicu.

Nakon Seljačke Bune, Six Pack će za sve osigurati dozu dobrog starog panka, rasplesati publiku i zagrijati ih za nastup Kawasaki 3P-a. Za najavu Kawasakija autor će iskoristiti jedan od bivših naslova članka te ponoviti kako je Kawasaki uvijek dobar trip, osim što je i najbolji proizvođač motocikala još iz doba Bubbe Zanettija i Toecuttera. Upravo kao Mad Max banda, momci iz Kawasaki 3P-a voze na dobro podmazanoj mašini.

Nakon Kawasakija, koncertnu večer zatvara Mortal Kombat, još jedan od beogradskih predstavnika na ovogodišnjem RockLive festivalu. Današnji mix predstavlja kremu metala i panka s naših prostora – svakako ćemo uživati! Detaljna satnica prikazana je na fotografiji ispod.

Nakon koncerata, s radom počinje RockLive radio show na bočnoj pozornici u parku Kampusa. Poznato je kako su na navedenom showu često prisutni brojni posjetitelji – od svećeništva do rimskih vojnika (Ne šalimo se!). Uz najveće hitove stvorene od kamenog doba do 2026. godine, dočekajmo još jedan izlazak Sunca u Kampusu. Na Entriju su dostupne dnevne ulaznice za petak i subotu, no ulaznice za danas, kao i za sve dane festivala (festivalska ulaznica) bit će moguće kupiti na ulazu.