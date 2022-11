[FOTO] Sesvećani prejaki za Križevčane

“Oni treniraju ne dvostruko, nego trostruko više od nas, iznimno su skočni, mnogi igraju i rukomet na pijesku i mlađi su, ali nema veze. Prvo poluvrijeme je bilo dobro. U drugo smo opet ušli s dvije tri gluposti, dva-tri promašena zicera i otišli su nam na pet-šest razlike i to su održavali. Nama su sljedeće četiri utakmice najbitnije. Gostovanje u Kutini, doma s Porečom, gostovanje u Osijeku i doma s Bjelovarom. Tu trebamo tražiti bodove. Perajica i dalje ima probleme sa stopalom, no inzistirao je da igra i poštovao sam njegovu odluku. Treba nam to njegovo iskustvo, treba nam taj jedan igrač”, rekao je nakon utakmice Dalibor Sokač, trener KTC-a.