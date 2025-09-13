Laka pobjeda Maksimira u Križevcima

Rukometaši KTC-a doživjeli su večeras visok poraz na otvaranju nove natjecateljske sezone u 1. HRL Sjever. Križevčani su izgubili od Maksimira Pastela 24:34 (9:17). Otegotna okolnost za naše bilo je neigranje Markovića zbog bolesti, a otprije zbog ozljede ne igra Celovec. Na to se večeras nadovezalo i rano isključenje Agatića zbog crvenog kartona već u 4. minuti kod rezultata 1:3.

Nije im išlo u napadu, a niti u obrambenom pogledu nisu dobro funkcionirali. Gosti su, naravno, sve objeručke prihvatili, a njihov vratar Badurina s lakoćom je obranio većinu udaraca domaćih rukometaša kojeg su, doslovno, u prvom poluvremenu “uvježbavali”. U 24. minuti 6:15, a do odmora osam pogodaka zaostatka. Bolje drugo poluvrijeme, odnosno prvi dio drugog dijela, u 42. minuti lijepa asistencija mladog Srbljinovića za pogodak Guine, obrana Vučkovića i opet Guina za 16:20.

Malobrojna publika, pedesetak gledatelja, podigla se na noge, ali se KTC nije uspio u potpunosti vratiti u utakmicu. U 44. pocrvenio je i Perić kod gostiju. Maksimir se ponovno posložio i pobjegao domaćinu na nedostižnu razliku i potpuno zasluženo osvojio bodove na križevačkom parketu. KTC u sljedećem kolu gostuje u Zaprešiću.

KTC: Žulić, Vinković 8 (7), Varga, Horvat 2, Harča, Vranić 6, Agatić, Vučković, Švagelj, Guina 4, Višak, Goluža 3, Srbljinović 1. Trener: Miklečić. Pomoćnik: Kamenar. MAKSIMIR PASTELA: Badurina, Matijašec, Kos 9 (2), Kovačić, Dujmović 2, Momčilović 1, Mlakar 5, Volarević 1, Matak, Kojčin 4, Raos 4 (1), Perić 5, Sever 2, Varošanec 1. Trener: Zrnić. Sudili su Varaždinci Cingesar i Pavlović.