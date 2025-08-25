Rukometaši KTC-a odigrali pripremni turnir

Rukometaši KTC-a nastupili su proteklog vikenda na pripremnom turniru u Slatini kojeg je organizirao Rukometni klub Slatina. Ondje su odigrali neodlučeno s premijerligašem Moslavinom 21:21, a izgubili su od domaćina, također člana 1. HRL Sjever 20:18. Trener Slatine je Dalibor Sokač koji je svojedobno vodio KTC u Premijer ligi. Slatina je, ujedno, pobijedila Moslavinu 17:16 i osvojila mini turnir.

Za KTC su nastupili: Vinković 1, Vranić 8, Marković 9, Vučković, Celovec 4, Agatić 6, Poplašen 4, Zulić, Višak, Švagelj, Srbljinović, Horvat 3, Varga. Trener: Dragutin Miklečić.

Križevački rukometaši pripreme za novu natjecateljsku sezonu počeli su prošli tjedan. Natjecanje u 1. HRL Sjever započet će 13. rujna, a KTC u 1. kolu igra doma s Maksimirom Pastela.