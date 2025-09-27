Pobjeda za Ivicu Katavića

Rukometaši KTC-a izborili su večeras prvu pobjedu u novoj natjecateljskoj sezoni u 1. HRL Sjever. U “Modecu” su nadjačali Rudar 2 iz samoborskih Ruda 30:27 (13:12). Svi još pod dojmom odlaska Ivice Katavića, nekadašnjeg križevačkog rukometaša i dugogodišnjeg klupskog predsjednika koji je preminuo 24. rujna. Minuta tišine za predsjednika Ivicu, tuga u redovima rukometnog kluba i nenadoknadiv gubitak za križevački sport.

Izjednačena utakmica u kojoj je odluka o pobjedniku pala u samoj završnici u kojoj su se bolje snašli domaćini, a junak utakmice je vratar Dominik Vučković koji je obranio čak četiri sedmerca i nekoliko lopti u ključnim trenucima. On je bio taj tzv. jezičac na vagi, premda treba pohvaliti i njegovog kolegu na suprotnoj strani Mihaela Bartolića koji je, također, obranio puno toga, sedmerac Vinkoviću, a usput zabio i pogodak na prazan gol KTC-a. Poticajna pobjeda KTC-a, pobjeda za Ivicu.

KTC: Žulić, Marković 2, Vinković 6 (3), Varga, Horvat 2, Harča, Vranić 4, Agatić 3, Vučković, Švagelj, Guina 4, Višak, Goluža 4, Poplašen 5, Srbljinović. Trener: Dragutin Miklečić. Pomoćnik: Kristijan Kamenar.

Rudar 2: Jurišić 1, Kadić, Matijević, Fresl, Bišćan, Borzić 4, J. Škreb 10 (2), Bartolić 1, Martinko, I. Škreb, Goreta 1, Stanić 7, Planinčić, Galetić 3. Trenerica: Iva Martinko. Igrač utakmice: Dominik Vučković. Suci: Dujmić (Karlovac) i Potočki (Zagreb). Delegat: Banović (Požega). Gledatelja: 50.

KTC u sljedećem kolu gostuje u Zagrebu kod Metalca.