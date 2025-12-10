[FOTO] Izglasan gradski proračun za 2026. – nastavljaju se Rajnovi infrastrukturni projekti, vraćaju studentski krediti, planira novi olimpijski bazen

Više od pet i pol sati u udobnoj dvorani Kina Križevci trajala je 6. sjednica Gradskog vijeća Grada Križevaca, u ponedjeljak, 8. prosinca 2025. na kojoj je donesen Proračun Grada Križevaca za sljedeću godinu u iznosu od 43,4 milijuna eura. Za prijedlog proračuna glasovalo je ukupno devet vijećnika – svih pet s Katanovićeve liste te očekivano LIPA-ov Ivan Majdak, HDZ-ov Goran Hrg i HDS-ov Denis Maksić, koji zajedno čine vladajuću većinu, ali i Miroslav Petračija iz kluba nezavisnih vijećnika Hrvoja Seleša, inače predsjednik Vatrogasne zajednice Grada Križevaca. Isti su vijećnici izglasali odluku o izvršavanju proračuna te donijeli višegodišnji plan uravnoteženja proračuna, a bez Petračijinog glasa za prihvaćena je odluka o kratkoročnom zaduženju Grada Križevaca.

Po sat vremena trajali su aktualni sat s pitanjima vijećnika gradonačelniku Tomislavu Katanoviću te prva točka dnevnog reda o prijedlogu novog Poslovnika Gradskog vijeća, dok je glavnina rasprave bila oko prijedloga gradskog proračuna i pratećih projekata te investicija. Tijekom aktualca SDP-ov Marko Katanović podsjetio je gradonačelnika da je ljetos obećao ukinuti porez na potrošnju, što nije uvršteno u prijedlog proračuna, a na pitanje o Mlinarovom kiosku koji je nedavno osvanuo u Tuđmanovoj ulici, na samom ulazu u bivšu vojarnu, resorni pročelnik Krešimir Brunović odgovorio je da je rješenje izdano “uobičajenim putem” temeljem urudžbiranog zahtjeva. Navedimo da je u poduzeću Mlinar kao regionalni menadžer maloprodaje zaposlena gradonačelnikova supruga Ivana Katanović.

SDP-ov Katanović detaljno je razložio mnoge nedorečenosti kao i zabrinjavajuće odredbe u prijedlogu novog Poslovnika Gradskog vijeća, posebno u dijelu gdje se novinari, fotografi i snimatelji trebaju prethodno akreditirati pri gradskoj upravi te će biti podložni sigurnosnoj provjeri pri dolasku na sjednice Gradskog vijeća. Također se među redovna radna tijela Gradskog vijeća uvrštava i Odbor za branitelje Domovinskog rata, koji ima trostruko više članova nego sam pravilnik predviđa. Uklonjene su i odredbe o polaganju prisege gradonačelnika i njegovog zamjenika. Na prihvaćanju očigledno sadržajno i nomotehnički nedovoljno uređenog nacrta inzistirao je predsjednik Gradskog vijeća Majdak, na kraju izmijenivši “sigurnosnu provjeru” u “provjeru akreditacija”, a Katanovićeva većina takav je prijedlog internog akta dizanjem zelenih glasačkih palica i prihvatila.

Posebno je burno bilo na temu čak 40 amandmana na prijedlog proračuna koje je klub nezavisnih vijećnika Mladena Kešera tek to jutro urudžbirao u gradskoj upravi. S obzirom da su amandmani prekasno dostavljeni, nepropisno i nepotpuno sastavljeni, imenovavši nepostojeći gradski odjel i nepostojeće proračunske stavke, koristivši ponegdje i ćirilična slova, ne navevši s kojih se pozicija predlaže skidanje potrebnih financijskih sredstava za pojedini amandman, gradska uprava ih nije formalno razmatrala, a većina u vijeću odbila je i Kešerov pokušaj da dio tih amandmana usmeno podnese na samoj sjednici. To su vijećnici Kešer i Marko Mamula iskoristili za upućivanje dramatičnih poruka s govornice i iz vijećničkih klupa, od kojih su mnoge bile sasvim nejasne što se želi poručiti vijećnicima i javnosti. Kešer je također najavio prijavu Ministarstvu pravosuđa, uprave i digitalne transformacije radi ispitivanja zakonitosti ovakvog postupanja.

Na samoj točki dnevnog reda o prijedlogu gradskog proračuna za 2026. te projekcijama za 2027. i 2028. uvodno obrazloženje dao je resorni pročelnik Darko Masnec: “Planirani ukupni prihodi i primici u iznosu od 43,4 milijuna eura. Od toga, planirani prihodi od poreza 14,5 milijuna eura i pomoći od inozemstva i drugih pomoći u iznosu od 23,7 milijuna eura. Rashodi Proračuna iznose 43,2 milijuna eura, a 200.000 eura je planirano pokriće procijenjenog prenesenog gubitka iz 2025. godine. Od ukupnih rashoda u iznosu od 25,7 milijuna iznose rashodi poslovanja, 14,7 milijuna su rashodi za nabavu nefinancijske imovine – za investicijska ulaganja, a 2,7 milijuna eura je planirano za otplatu kratkoročnih i dugoročnih zajmova, od čega, 2,5 milijuna za otplatu kratkoročnog kredita. Za investicije u Proračunu osigurano 14,8 milijuna eura, odnosno, 34 posto svih proračunskih rashoda i izdataka.”

Proračun za sljedeću godinu predviđa i niz infrastrukturnih projekata koje je započela pripremati prethodna gradska administracija, poput izgradnje treće osnovne škole u Potočkoj ulici za što je ugovor vrijedan 15.029.221,71 eura potpisao još bivši gradonačelnik Mario Rajn, uređenja infrastrukture u novom stambenom naselju Posrednji put, obnove zgrada Gradskog muzeja i gradske uprave, dogradnje i rekonstrukcije Centra za odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju Križevci u iznosu ukupno oko 1,5 milijuna eura u sljedeće dvije godine, od čega 1.000.981,73 eura bespovratnih sredstava iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti (NPOO) 2021.-2026., projekta sportske dvorane kod Osnovne škole „Vladimir Nazor“ Križevci za koju je Katanovićeva gradska uprava ishodila suglasnost Ministarstva na idejno rješenje te prošli tjedan prijavila na natječaj za sufinanciranje iz NPOO-a. Nastavit će se nogostup s biciklističkom stazom u Carevdaru te su planirana sredstva za projektiranje nogostupa s biciklističkim stazama u naseljima Majurec, Cubinec i Bukovje Križevačko. U Proračunu su osigurana i sredstva za pripremu projektne dokumentacije za rekonstrukciju gradskih bazena u iznosu od 50 tisuća eura. Najavljena je izgradnja novog zatvorenog olimpijskog bazena na gradskoj parceli iza križevačke gimnazije, bliže geotermalnom izvoru na Ratarni.

S obzirom na demografske politike kao prioritet aktualne gradske vlasti, nastavlja se ulaganje u rekonstrukciju prostora nekadašnje poliklinike Medikadent u područni dječji vrtić sljedeće godine u iznosu od 1.650.000 eura, planirana su i sredstva za početak izgradnje područnog objekta vrtića u Karanama, za što je građevinsku dozvolu dobila prethodna vlast, te planira projektiranje trećeg gradskog dječjeg vrtića na još uvijek neobznanjenoj parceli. Jednoglasno je usvojena i Odluka o subvencioniranju čuvanja djece u obiteljskom okruženju o kojoj je gradonačelnik Katanović izjavio: “To je poticajna mjera i nije joj cilj da se zamjenjuju vrtićki kapaciteti, već će pomoći u periodu dok se novi vrtićki kapaciteti ne otvore. Ciljevi ove mjere su pružiti podršku obiteljima čija djeca nisu upisana u dječje vrtiće zbog nedostatka kapaciteta, omogućiti bakama i djedovima dodatne izvore prihoda kroz aktivno sudjelovanje u skrbi za unuke i poticati međugeneracijsku solidarnost i jačati obiteljske veze. Visina naknade je 250 eura mjesečno, a za tu mjeru koja će se primjenjivati od početka sljedeće godine, u Proračunu je predviđeno 180.000 eura.”

Za mlade obitelji uvode se i programi koji olakšavaju stambeno zbrinjavanje. U dijelu priuštivog stanovanja, planirano je projektiranje jednog objekta priuštivog stanovanja, odnosno, izmjena postojećeg glavnog projekta prethodne administracije kojim bi se prostor u bivšoj vojarni iznad dječjeg vrtića prenamijenio u stanove za mlade obitelji. Također je najavljen poticaj za mlade obitelji za umanjenje plaćanja komunalnog doprinosa za gradnju i umanjenje za plaćanje komunalne naknade za kupnju postojećeg objekta. Od sljedeće godine, povećavaju se i naknade za rodilje sa 200 na 500 eura po djetetu, a osigurane su i božićnice te uskrsnice za umirovljenike. Za Križevačko veliko spravišče kao najveću gradsku manifestaciju proračun je povećan s prethodnih 90 na čak 200 tisuća eura.

Uz program studentskih stipendija za deficitarna zanimanja, uveden još 2019. godine, za koji je u 2026. osigurano 60 tisuća eura, što uz mjesečnu ratu od 250 eura čini tek 20 stipendija, dakle manje od nominalnih 25 za koje se dosad raspisivao natječaj, uvodi se i novi program beskamatnih studentskih kredita koji u slučaju urednog izvršavanja studentskih obveza za sve studente koji nakon studija ostanu živjeti na području Grada Križevaca prelaze u oblik studentske stipendije. Za pokrivanje kamata za studentske kredite u 2026. godini osigurano je 36.500 eura. Spomenimo da je bivša gradska administracija za prošlu godinu u konačnici dodijelila ukupno 44 stipendije po 250 eura, a godinu ranije njih 31 po 200 eura.

Na sjednici su donesena izvješća osnovnih škola o realizaciji programa rada te prijedlozi gradskih ustanova o programima i financijskim planovima za sljedeću godinu. Doneseni su i programi potpora u poljoprivredi i gospodarstvu za sljedeću godinu, a povećavaju se i sredstva za sufinanciranje smještaja djece u vrtiće kojima Grad nije osnivač na 265 eura za vrtiće koji imaju jasličke skupine i na 260 eura za vrtić koji nema jasličke skupine. Nastavlja se s mjerom nabave radnih bilježnica za učenike osnovnih škola na području Grada Križevaca, za što je u proračunu za sljedeću godinu osigurano izdašnih 150 tisuća eura.