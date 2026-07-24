Tamburaški orkestar Glazbene škole Alberta Štrige Križevci idući tjedan nastupa u Firenci

Tamburaški orkestar Glazbene škole Alberta Štrige Križevci u utorak, 28. srpnja 2026. putuje u Firencu gdje će nastupiti na 13. Florence International Choir & Orchestra festivalu. Križevčani će imati dva nastupa i masterclass.

Natjecateljski nastup će biti 30. srpnja u 21 sat u Bazilici Santissima Annunziata, a nastup na svečanom zatvaranju i proglašenju rezultata Festivala održat će na Piazza del Duomo ispred poznate firentinske katedrale.

Na Festivalu će nastupiti 11 ansambala iz Kine, Poljske, Estonije, Cipra, Slovačke i Hrvatske. Poželimo sreću našim tamburašima!