Tamburaški orkestar Glazbene škole Alberta Štrige Križevci idući tjedan nastupa u Firenci

Redakcija portala (Foto: Tamburaški orkestar GŠ Alberta Štrige) 0

Tamburaški orkestar Glazbene škole Alberta Štrige Križevci u utorak, 28. srpnja 2026. putuje u Firencu gdje će nastupiti na 13. Florence International Choir & Orchestra festivalu. Križevčani će imati dva nastupa i masterclass.

Natjecateljski nastup će biti 30. srpnja u 21 sat u Bazilici Santissima Annunziata, a nastup na svečanom zatvaranju i proglašenju rezultata Festivala održat će na Piazza del Duomo ispred poznate firentinske katedrale. 

Na Festivalu će nastupiti 11 ansambala iz Kine, Poljske, Estonije, Cipra, Slovačke i Hrvatske. Poželimo sreću našim tamburašima!

Vezano
Društvo

[FOTO] Petra Knežević među najboljim glagoljašima u Hrvatskoj

Gospodarstvo

Saša Višak i Josip Martinović pokazali najbolje vještine u oranju na županijskom 24.…

Kultura

Klara Prosenečki osvojila prvu nagradu na međunarodnom natjecanju u Osijeku

Zanimljivosti

Gimnazijalci Filip, Borna i dva Ivana zasad nedodirljivi na BIFIKEMI

Komentiraj

Tvoja e-mail adresa neće se nigdje vidjeti javno