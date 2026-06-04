[FOTO] Petra Knežević među najboljim glagoljašima u Hrvatskoj

Među četrdeset i četiri najbolja poznavatelja glagoljice koji su se u petak u Starom gradu Ozlju natjecali na državnom Završnom natjecanju GlagoMatika 2026., sudjelovala je Petra Knežević, učenica 5. razreda OŠ Ljudevita Modeca, i osvojila izvrsno peto mjesto. Petra je bila najmlađa glagomatičarka u svojoj kategoriji Vedi, koja je namijenjena učenicima viših razreda osnovne škole i srednjoškolcima, a u kojoj je bilo 20 natjecatelja. Mentorica joj je profesorica Martina Valec-Rebić, koja je ujedno članica organizacijskoga povjerenstva toga natjecanja.

Završnom natjecanju prethodila su tri kvalifikacijska online natjecanja tijekom školske godine 2025./2026., koja je organizirala Družba čuvara baštine Frankopani na čelu s autorom igre Tomislavom Beronićem u suradnji s provedbenim partnerima: DPD-om Sv. Ivan Pavao II. iz Oštarija, OŠ Josipdol – PŠ Oštarije, OŠ Kajzerica iz Zagreba i OŠ Ljudevita Modeca iz Križevaca.

Učenike, mentore i roditelje toplim je riječima dobrodošlice pozdravila gradonačelnica Ozlja Lidija Bošnjak. Samo natjecanje trajalo je jedan sat što je finalistima bilo dovoljno da u igri brojeva i igri riječi postignu zaista dojmljive rezultate. Pobjednici su primili prigodne nagrade.

U kategoriji Az AZ (1. i 2. razredi osnovnih škola) prvo mjesto osvojio je Sven Bevandić, drugo mjesto Filip Škrpec, a treće mjesto Vito Radek. Sva trojica dolaze iz OŠ Visoko, a njihova je mentorica Silvija Šafran.

U kategoriji Buki (3. i 4. razredi osnovnih škola) prvo mjesto osvojila je Ana Barlović iz OŠ Tužno, pod mentorstvom Andreje Klen-Barlović. Drugo mjesto pripalo je Domagoju Šimuncu iz OŠ Rugvica, čija je mentorica Danijela Klajn, dok je treće mjesto osvojio Juraj Barić iz OŠ Sibinjskih žrtava, pod mentorstvom Anite Mirosavljević.

U kategoriji Vedi (viši razredi osnovnih škola i srednjoškolci) prvo mjesto osvojila je Laura Kunda Gustavsson iz OŠ Kantrida Rijeka, čija je mentorica Nikolina Šojat. Drugo mjesto pripalo je Andreju Tomljanoviću iz OŠ Nikola Tesla Rijeka, pod mentorstvom Antee Jurage, a treće mjesto osvojio je Filip Barić iz OŠ Sibinjskih žrtava, čija je mentorica Anita Mirosavljević.

Posebna nagrada u kategoriji Vedi dodijeljena je Rafaelu Šeferu-Moravčeku iz Elektrotehničke i ekonomske škole Nova Gradiška, pod mentorstvom Antonije Grozdanović Pranjić. Budući da je riječ o jedinoj srednjoj školi koja je sudjelovala u GlagoMatici 2025./2026., učenik se natjecao u kategoriji Vedi, no njegov je plasman vrednovan prema broju bodova na način koji nije utjecao na poredak osnovnoškolaca.

Nagrade su svečano uručili kneginja Doroteja i knez Nikola Frankopan te kontesina Katarina, a njih su za ovu prigodu utjelovili Martina, Roman i Brigita Palić, istaknuti članovi udruge Nobiles de Croatia.

Nakon službenog natjecanja održano je i pokazno natjecanje u čitanju glagoljice pred povjerenstvom i autorom knjige iz koje se čitalo, riječ je o autoru Sebastijanu Matiću i njegovoj zbirci poezije „Tražeći Boga” koja je objavljena u cijelosti na glagoljici.

Važno je istaknuti kako je u igru i natjecanje GlagoMatika otkako je pokrenuta 2021. godine uključeno više od 3000 učenika i oko 500 mentora te više od 400 škola iz cijele Hrvatske, a nominalni su pokrovitelji natjecanja Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih te Društvo prijatelja glagoljice Zagreb.