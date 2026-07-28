Sedam dana glazbe, sporta i dobre zabave: Jailhouse ponovno stiže u Lepoglavu

Lepoglava će od 3. do 9. kolovoza ponovno postati središte ljetnih događanja – održava se 15. izdanje Jailhouse festivala, jedne od najprepoznatljivijih manifestacija u sjeverozapadnoj Hrvatskoj. Festival organizira Nezavisna udruga mladih, a i ove godine donosi bogat program ispunjen glazbom, sportom, kulturom, edukacijom i zabavom za sve generacije.

Jailhouse festival već godinama njeguje prepoznatljiv koncept sedmodnevnog programa koji okuplja posjetitelje iz Varaždinske županije, ali i šire. Tijekom festivala održavat će se koncerti, radionice, izložbe, filmske projekcije, kvizovi, sportski turniri te brojni drugi sadržaji, a ulaz na sva događanja je besplatan. Lijepo je vidjeti kako se lepoglavska mladež profilirala u organizaciji ovog alternativnog festivala – na taj način gradsku kulturnu ponudu čini i nešto osim čipke (protiv koje autor nema ništa, samo je dobro znati da Lepoglava ima mnogo za ponuditi).

Ovogodišnje izdanje održava se pod dobro poznatim sloganom „Osjeti slobodu“, a organizatori poručuju kako i ove godine žele Lepoglavu pretvoriti u mjesto susreta, kreativnosti i dobre atmosfere tijekom ljetnih dana. Festival je tijekom godina izrastao iz inicijative mladih koji su željeli obogatiti kulturnu i zabavnu ponudu grada te danas predstavlja jednu od najuspješnijih ljetnih manifestacija u regiji.

Među glazbenim imenima koja su najavljena za ovogodišnje izdanje nalaze se Kawasaki 3P, Edo Maajka, koji će u Lepoglavi nastupiti po prvi put, te Krankšvester, a organizatori najavljuju više od dvadeset različitih događanja tijekom sedam festivalskih dana.

Detaljan raspored svih aktivnosti objavljen je na službenim kanalima festivala, a organizatori pozivaju sve zainteresirane da od 3. do 9. kolovoza posjete Lepoglavu i iskuse jedinstvenu atmosferu festivala koji već petnaest godina uspješno spaja glazbu, kulturu, sport i zajedništvo. I u ovom slučaju vrijedi napomena – Stani v Zagorju!

Svi rekreativci i oni koji se tako osjećaju mogu se prijaviti na događaje klikom na naziv: Jail Hakl 3 na 3 / Jail odbojka 3 na 3 / Jail Trail (sve prijave zaprimljene do 02. 08. ostvaruju pravo na startni paket. Prijave nakon tog roka i dalje su moguće, ali zbog logistike tiska ne možemo jamčiti startni paket.).

Za sve željne testiranja znanja, još uvijek su otvorene prijave na Jail Quiz Night. Kako nijedan festival nije moguć bez dobro uigranog tima, otvorene su i prijave za volontere.

Detaljan program Jailhousea donosimo u nastavku – bolje otići u Lepoglavu svojom voljom nego ostati po odluci suda.