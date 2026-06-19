Krenuo je Crosscity Buckets: po prvi put na glavnom gradskom trgu

Od 10 sati krenuo je 3×3 Crosscity Buckets turnir u uličnoj košarci, koji se ove godine po prvi put održava na Trgu J.J. Strossmayera, odnosno glavnom križevačkom trgu. Turnir, koji se održava danas i sutra, 19. i 20. lipnja, najavljen je jučer na konferenciji za medije na kojoj su sudjelovali organizatori, gradonačelnik i igrači.

Tomislav Maslić, predsjednik Udruge „Ulica to smo mi“ i tajnik KK Radnik, istaknuo je kako je prelazak na trg bio prirodan iskorak u skladu sa svjetskim trendovima. Turnir je ove godine dobio i prestižno priznanje – status FIBA Lite Quest turnira, što pobjedniku omogućuje plasman na Challenger, a potom i na Masters, najviši rang 3×3 košarke na svijetu. „Ovaj turnir za nas nije samo natjecanje, već animacija djece na sport, košarku i zdrav život kroz urbanu kulturu – hip hop, breakdance i grafite. Želimo mladima dati drugačiji pogled na sport“, poručio je Maslić, zahvalivši volonterima na čijem entuzijazmu projekt počiva.

Gradonačelnik Tomislav Katanović istaknuo je kako je ovaj događaj primjer uspješne sinergije. „Ovo je jedan prikaz kako, kada postoji sinergija između kluba, udruge i Grada, priča može rasti i širiti se na ovakav način. Zaista sam presretan i prije svega želio bih se ovom prilikom zahvaliti Udruzi Ulica to smo mi i Košarkaškom klubu Radnik. Ovaj događaj, Crosscity Buckets, već je pokazao odlične rezultate na svim terenima na kojima je bio, a ovo je jedan dodatni korak naprijed. Siguran sam da nas čekaju dva prekrasna dana atraktivne košarke. Još jednom zahvala svima, kao i sponzorima koji su podržali ovaj događaj, a posebno vama, dečki iz organizacije, na velikom trudu i angažmanu.“, rekao je gradonačelnik.

Kao predstavnik igrača i novo pojačanje seniorskog sastava KK Radnik, Dorian Jelenek, naglasio je visoku razinu konkurencije, uključujući i domaće i međunarodne ekipe. Poseban motiv za sve sudionike je glavna nagrada – odlazak na turnir u Novi Sad. „Turnir u Križevcima tradicionalno je na vrhunskoj razini, a ove godine na trgu očekujemo još veći spektakl. Vjerujem da nikome neće biti lako igrati protiv nas na domaćem terenu“, poručio je Jelenek.

Jedan od začetnika turnira, Admir Sinani, prisjetio se početaka kada su turnir pokrenuli „iz srca“ na gimnazijskom igralištu. Istaknuo je napredak kluba i njihove košarkaške akademije koji se preslikao i na ovaj turnir. „Križevci su grad košarke, a ovaj turnir s najvećim budžetom do sada na trgu je ono o čemu smo sanjali. Nadamo se da će djeca krenuti stopama sporta i da ćemo stvoriti nove igrače“, zaključio je Sinani.

Ivan Mušlek ukratko je predstavio program ovogodišnjeg Crosscity Buckets turnira: „Petak je posvećen djeci (Kids Day), dok je subota rezervirana za elitni seniorski dio s pet stranih ekipa“. Uz samu košarku, najavio je bogat dodatni sadržaj poput Graffiti art radionica, glazbenih nastupa DJ-a Froever i DJ-a Soul te nastup Face Team Acrobatica, jednog od najpoznatijih europskih akrobatskih skupina.