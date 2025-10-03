U zdravstvene ustanove župan imenovao nove članove upravnih vijeća

Nova predsjednica Upravnog vijeća Zavoda za hitnu medicinu Koprivničko-križevačke županije je Mateja Vrbek, bivša vijećnica u Gradskome vijeću Križevaca i ekonomistica u Komunalnom poduzeću Križevci. Nju i druge predstavnike Koprivničko-križevačke županije kao osnivača imenovao je župan Tomislav Golubić u upravna tijela županijskih zdravstvenih ustanova na mandat od četiri godine. Uz gospođu Vrbek, u upravu Zavoda za hitnu medicinu imenovani su Andrija Tkalec, Josip Patačko i Robert Jakupanec.

U Upravno vijeće Opće bolnice “Dr. Tomislav Bardek” imenovan je liječnik dr. Tomislav Jelić, kao predstavnik Županije u ustanovi čije upravljanje je preuzela država i ona ima većinu u Upravnom vijeću. U upravno tijelo Doma zdravlja Koprivničko-križevačke županije kao predstavnici Županije imenovani su Dubravka Kardaš iz Koprivnice za predsjednicu, Maja Hleb iz Koprivnice za članicu i Ivan Jedvaj iz Križevaca za člana.

Ana Mušlek sljedeće četiri godine ostaje predsjednica Upravnog vijeća Ljekarne Križevci, a kao nove članice iz redova osnivača imenovane su Marija Vukobratović i Monika Penđak Ružić. Župan je imenovao i nova upravna vijeća Doma za starije Koprivnica te Ljekarne Koprivnica.