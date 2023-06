Najavljen rebalans proračuna – gradnja vrtića i parkirališta, park u Tomislavovoj, kupnja žardinjera

Drugi rebalans proračuna za 2023. najvažnija je točka dnevnog reda 15. sjednice Gradskog vijeća najavljene za ponedjeljak 19. lipnja, najavio je danas na konferenciji za medije (ove godine prvoj uoči sjednice) gradonačelnik Mario Rajn. Novi proračun s predloženim izmjenama i dopunama povećan je za tri i pol milijuna eura i iznosi 26.983.557,42 eura. Za izgradnju vrtića u Karanama, Grad je namijenio 795 tisuća eura, a povećavaju se i rashodi za turizam i to za gotovo 19 tisuća eura na programu Manifestacije i događanja, što se odnosi na program uskrsnog tjedna i Advent u Križevcima. Povećavaju se ulaganja u domove za starije i osigurava novac za program građanskog odgoja od sljedeće školske godine.

Značajno se, za 483 tisuće eura, povećavaju sredstva za otkup zemljišta i to za parkiralište u ulici Dragutina Novaka, zatim za kolosijek za Intermodalni terminal te za izgradnju prometne i komunalne infrastrukture. Dodatni novac u proračunu, skoro 100 tisuća eura, osiguran je za park u Tomislavovoj ulici te za kupnju žardinjera u koje se planira posaditi stabla na Strossmayerovom trgu. “Izgradit ćemo i novu dvosmjernu biciklističku stazu koja će ići uz pješačku od željezničkog kolodvora do novog rotora, obostrane biciklističke trake od Strossmayerovog i Nemčićevog trga kroz Zakmardijevu i posebnu biciklističku stazu između ceste i parka duž Markovićeve ulice“, najavio je Rajn.

Među 28 točaka dnevnog reda je i donošenje izmjena i dopuna Programa i plana javnih potreba na području Križevaca, no niti ovaj put se ne spominje Radio Križevci, ili po novom Prigorski radio, kojem je Grad od prošle jeseni većinski vlasnik. Razlog zbog kojeg Gradsko vijeće, pa onda ni javnost, nemaju informacije o planu i poslovanju medija u javnom vlasništvu je, odgovorio je gradonačelnik na novinarsko pitanje, u proceduri.

“U društvenom ugovoru stoji da to Skupština rješava. Realno, iz ove pozicije, taj društveni ugovor treba temeljito rekonstruirati pa će se o planu rada i financijama raspravljati na Gradskom vijeću“, odgovorio je gradonačelnik. Gradski vijećnici će, obećano je na konferenciji za medije nakon upita novinara, u materijalima za sljedeću sjednicu dobiti i izvještaj o zatečenom financijskom stanju kad je Grad kupovao udjele u Radiju Križevci. Naime, Goran Hrg to je zatražio još na sjednici 23. studenog, no odgovor u pisanom obliku vijećnici, pa onda ni novinari i javnost, nikad nisu dobili.