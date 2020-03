Posao vrijedan nekoliko milijardi kuna: Potpisan ugovor za radove na dionici pruge od Križevaca do mađarske granice

HŽ Infrastruktura je s tvrtkom Cengiz Insaat Sanayi ve Ticaret A. S. potpisala ugovor za izvođenje radova na projektu „Rekonstrukcija postojećeg i izgradnja drugog kolosijeka željezničke pruge na dionici Križevci – Koprivnica – državna granica“ vrijedan 2 milijarde i 418 milijuna kuna (bez PDV-a).

Riječ je o strateškom projektu od javnog značaja za Republiku Hrvatsku ukupne vrijednosti 2 milijarde i 624 milijuna kuna (bez PDV-a), do sada najvećem infrastrukturnom željezničkom projektu u novijoj povijesti Republike Hrvatske, koji se sufinancira iz Instrumenta za povezivanje Europe (CEF).

Dionica Križevci – Koprivnica – državna granica nalazi se na hrvatskom dijelu Mediteranskog koridora koji se proteže od državne granice s Mađarskom preko Zagreba pa sve do Rijeke, a njezina rekonstrukcija i nadogradnja povećat će kapacitet pruge te podići brzinu prometovanja i razinu sigurnosti na koridoru.

Njome se osim već spomenute rekonstrukcije i obnove postojeće željezničke pruge i izgradnje drugog kolosijeka predviđa i rekonstrukcija kolodvora Lepavina i Koprivnica i izgradnja novog kolodvora Novo Drnje, dok će se postojeći kolodvor Mučna Reka prenamijeniti u stajalište. Rekonstruirat će se stajališta Majurec, Carevdar, Vojakovački Kloštar i Sokolovac i izgradit novo stajalište Peteranec.

Izgradit će se i sedam mostova, tri vijadukta, osam cestovnih nadvožnjaka, tri cestovna podvožnjaka i devet pothodnika.

Rekonstrukcija željezničke pruge uključuje i izgradnju svodnih i paralelnih cesta uz trasu željezničke pruge, obnovu i modernizaciju kontaktne mreže i ostalih elektroenergetskih postrojenja te ugradnju novih signalno-sigurnosnih i telekomunikacijskih uređaja.

Po završetku projekta najveća dopuštena brzina prometovanja na dionici bit će 160 km/h. Nova dvokolosiječna dionica slijedit će postojeću trasu uz iznimku poddionice Carevdar – Lepavina pa će se ukupna duljina dionice pruge Križevci – Koprivnica – državna granica s Mađarskom skratiti s 43,2 km na 42,6 km.

Rok za dovršetak projekta je 42 mjeseca.

U ime HŽ Infrastrukture ugovor je potpisao predsjednik Uprave Ivan Kršić, koji je tom prigodom istaknuo:

– Današnjim potpisivanjem ugovora vrijednog 2 milijarde i 418 milijuna kuna započinjemo s modernizacijom dionice Križevci – Koprivnica – državna granica, još jedne važne dionice na hrvatskom dijelu Mediteranskog koridora. Realizacijom ovog ugovora Republika Hrvatska i njezini građani dobit će 42 kilometra moderne dvokolosiječne pruge, povećanje brzine i kapaciteta te, naravno, sigurniji promet.

Sve ono što se govorilo, bolje reći obećavalo desetljećima, o kvalitetnome željezničkom prometu i infrastrukturi ovih dana postaje stvarnost. Ova i sljedeća godina sigurno će ostati upisane kao godine EU fondova i ulaganja u željezničku prometnu infrastrukturu. Strojevi već rade na projektima Dugo Selo – Križevci, Zaprešić – Zabok, kontejnerskom terminalu Brajdica kao i na kontejnerskom terminalu Zagrebačko pristanište. Ove godine započinjemo radove na ovom projektu i na projektima Savski Marof – Zagreb, Virovitica – Pitomača te Vinkovci – Vukovar, a sljedeće godine na najvećem projektu od svih, projektu Hrvatski Leskovac – Karlovac.

Nakon ovoga velikog investicijskog ciklusa imat ćemo modernu željezničku infrastrukturu u rangu europske. Sve to omogućit će i znatan razvoj Luke Rijeka te će imati velik utjecaj na rast gospodarstva naše Hrvatske. Upravo zbog svega toga svaki ugovor poput ovoga koji smo danas potpisali posebno nam je važan.

Svečanost potpisivanja ugovora uveličao je i predsjednik Vlade Republike Hrvatske Andrej Plenković, koji je tom prigodom rekao:

– Riječ je o važnom strateškom projektu koji se nalazi na hrvatskom dijelu Mediteranskog koridora. To je zasad najveće ulaganje u željezničku infrastrukturu. Rok od 42 mjeseca za završetak projekta na 42 km pruge je ambiciozan, ali, po meni, rok koji se može realizirati. Sufinanciranje projekta iz EU fondova još je jedan dokaz koliko je članstvo Hrvatske u Europskoj uniji važno za izgradnju prometne infrastrukture. Desetljeće koje je pred nama jest desetljeće modernizacije željezničke infrastrukture. To je sektor prometa koji je bio zanemaren i koji zahtijeva dodatan napor.

Ministar mora, prometa i infrastrukture Oleg Butković istaknuo je:

– Ugovor za radove koji je danas potpisan važan je ne samo u financijskom, već i u strateškom smislu. Ovom ćemo investicijom u cijelosti izgraditi prugu od Zagreba do mađarske granice. Osim toga osigurali smo sredstva i za prvu dionicu pruge koja će se spojiti prema Rijeci, a to je dionica Hrvatski Leskovac – Karlovac. Kad je u pitanju željeznička infrastruktura, danas se u Hrvatskoj gradi i obnavlja više no ikad. Radi se na dionicama Dugo Selo – Križevci, Zaprešić – Zabok, Vinkovci – Vukovar, Rijeka Brajdica, Zagrebačko pristanište, obnovljena je pruga prema Sisku, završena je dionica Gradec – Sv. Ivan Žabno. Osim ulaganja u željezničku infrastrukturu idemo i u nabavu novih vlakova.

Predstavnik Uprave Cengiz Insaat Sanayi ve Ticaret A. S. Muhammet Cengiz rekao je:

– Željeznička infrastruktura koju ovim projektom gradimo i obnavljamo nalazi se na hrvatskom dijelu Mediteranskoga koridora koji preko Luke Rijeka, Zagreba i Budimpešte povezuje Pirinejski poluotok s mađarsko-ukrajinskom granicom, a time i s jedinstvenom transeuropskom prometnom mrežom (Trans-European Transport Network – TEN-T). Naša je tvrtka jedna od najvećih građevinskih tvrtki u Turskoj i izuzetno smo ponosni što smo upravo mi odabrani za izvođača ovako važnog infrastrukturnog projekta u Hrvatskoj. Do sada smo uspješno dovršili mnoge projekte u Europi i svijetu, gdje smo se dokazali stručnošću i standardima kvalitete. Tako će biti i na ovom projektu, a u njegovu realizaciju uključit ćemo i hrvatske tvrtke s kojima očekujemo uspješnu suradnju. Zahvaljujemo HŽ Infrastrukturi na ukazanom povjerenju.