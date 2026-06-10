Otvorene prijave na 11. foto natječaj „Volim svoju županiju“

Redakcija portala (Foto: KCKZZ) 0

Otvorene su prijave na 11. po redu foto natječaj “Volim svoju županiju” u organizaciji Hrvatske zajednice županija.

Natječaj je otvoren do petka, 19. lipnja do 12.00 sati, a prijave su otvorene na poveznici u nastavku: https://volimzup.hrvzz.hr/ Maksimalan dozvoljeni broj prijavljenih fotografija je tri po sudioniku, a natjecatelji mogu svoje fotografije prijaviti u tri kategorije:

1. Glavni foto natječaj

Žiri bira ukupno 21 fotografiju (po jednu iz svake županije) koje ulaze u postav izložbe „Volim svoju županiju“. Nagradu osvaja 1. mjesto u kategoriji, odnosno fotografija koja je skupila najviše bodova žirija.

2. Fotografije snimljene dronom

Žiri bira ukupno tri fotografije snimljene dronom koje ulaze u postav izložbe „Volim svoju županiju“. Nagradu osvaja 1. mjesto u kategoriji, odnosno fotografija koja je skupila najviše bodova žirija.

3. Hrvati izvan Hrvatske

Žiri bira ukupno tri fotografije koje prikazuju hrvatske županije, a koje su snimili autori koji žive izvan Hrvatske. Nagradu osvaja 1. mjesto u kategoriji, odnosno fotografija koja je skupila najviše bodova žirija.

Za sva pitanja i informacije možete se obratiti na: volimzup@hrvzz.hr

Vezano
Sport

[FOTO] Ivan Kolarić, Mia Marijan, Nora Ljaljić i Viktor Gašperac najbolji na…

Zdravlje

U srijedu svečano otvorenje novog dijela zgrade Doma zdravlja

Znanost

COSMIC: završni ciklusi radionica za učenike i početak Ljetne škole

Društvo

Županija osigurala više od 112 tisuća eura za 59 programa i projekata udruga

Komentiraj

Tvoja e-mail adresa neće se nigdje vidjeti javno