Još novih naslova u Gradskoj knjižnici

STRUČNO-ZNANSTVENI ODJEL

ULTRAUČENJE: SVLADAJTE TEŠKE VJEŠTINE, NADMAŠITE KONKURENCIJU I UBRZAJTE SVOJU KARIJERU / Scott H. Young; s engleskoga prevela Julijana Jurković. – Zagreb: Stilus knjiga, 2025.

Scott H. Young, autor poznat po izazovu tijekom kojeg je samostalno svladao četverogodišnji MIT-jev studij računalnih znanosti u samo godinu dana, kombinira znanstvena istraživanja s inspirativnim pričama iz prakse.

Kroz devet ključnih načela, Young pokazuje kako svatko može razviti mentalnu oštrinu, samopouzdanje i stručnost. Bilo da želite naučiti strani jezik, steći novu vještinu ili promijeniti karijeru, Ultraučenje vam nudi alat za brže rezultate – i otvara vrata prema boljem poslu, većoj plaći, više slobodnog vremena i ispunjenijem privatnom i profesionalnom životu.

PLIVAČICA / Loreth Anne White; s engleskoga preveo Andrej Bukarica. – Zagreb: Mozaik knjiga, 2025.

Novi psihološki triler autorice nagrađivanog romana Sluškinjin dnevnik otkriva što se dogodi kada granica između znatiželje i opsesije potpuno nestane.

Chloe Cooper pomalo je nespretna, povučena i teško se uklapa. Njezin život nije uzbudljiv – svodi se na šetnje pasa, posluživanje pića, brigu o bolesnoj majci… i tiho promatranje susjeda iz sjene. Voli ih potajno pratiti i zamišljati što sve kriju iza zatvorenih vrata.

Njezina nova opsesija? Blistavi, savršeni par koji se nedavno doselio u susjedstvo – influencerica Jemma i njezin muž Adam Spengler, ugledni kirurg. Na prvi pogled izgledaju savršeno… previše savršeno. Ubrzo njihova savršena fasada počinje pucati, a Jemma osjeća da ih netko promatra. Kada Chloe na maglovitoj plaži svjedoči ubojstvu, njezina znatiželja prerasta u paranoju, a istina o Spenglerovima sve je jezivija.

No nisu samo oni ti koji nešto skrivaju, niti je Chloe jedina koja promatra iz prikrajka…

DJEČJI ODJEL

ČOVPAS: PRIČA O DVA GADA / napisao i ilustrirao Dav Pilkey; obojio Jose Garibaldi ; [s engleskoga preveo Ozren Doležal]. – Zagreb: Mozaik knjiga, 2025.

Knjiga Čovpas – Priča o dva gada autora Dava Pilkeyja donosi još jednu genijalnu pustolovinu u popularnom strip-serijalu, ispunjenu humorom, akcijom i nepredvidivim zapletima. Savršena za mlade čitatelje i obožavatelje superjunaka, ova knjiga na zabavan način istražuje teme prijateljstva, hrabrosti i borbe protiv zlikovaca!

KUTAK ZA MLADE

NA TVOJOJ KOŽI / Chiara Carminati; s talijanskoga prevela Petra Pugar. – Tenja: Antipod, 2025.

Giovanna, Caterina i Vittorio zajedno odrastaju u Institutu za djecu rata. Oni su siročad, ali istodobno to i nisu – naime, oni su ratna siročad živih – odvojeni od majki, ignorirani od svojih bioloških očeva i odbačeni od ostatka obitelji.

Kao i brojnoj drugoj djeci, utočište su im odlučile pružiti redovnice koje im pokušavaju zamijeniti obitelj, no u jednom im se trenutku putevi razilaze.

Na tvojoj koži donosi nam priču unutar priče; događaji su inspirirani stvarnim dosjeima i dokumentima koji se čuvaju u starom drvenom ormaru Instituta San Filippo Neri u Portogruaru, jedinstvenom mjestu u Europi gdje su bila smještena tzv. djeca rata.