Najava radio emisije: Ne dirajte mi krugove, br. 1514

U Temi Krugova slušamo snimku drugih dvadesetak minuta posljednjeg predavanja na ovogodišnjem festivalu Deset dana astronomije u Daruvaru koje je 17. svibnja održao doc. dr. sc. Nikola Habek s Hrvatskog instituta za istraživanje mozga Medicinskoga fakulteta u Zagrebu. Kako je tema koja je ujedinjavala sva predavanja na tom festivalu bila umjetna inteligencija, predavanje Nikole Habeka zvalo se ‘Mozak, svemir, umjetna inteligencija i ostale nevjerojatne stvari’. Danas saznajemo što razlikuje mozak čovjeka od mozga ostalih živih bića koja ga imaju.



Novi naslovi u gradskoj knjižnici su: na dječjem odjelu ‘Ljetovanje kljunaste ptice’ Željke Pintar i Danijela Žabčića, na polici SF-a & Fantasyja ‘Milijardu godina do kraja svijeta: Rukopis otkriven pod čudnim okolnostima Arkadija i Borisa Strugackog, na odjelu beletristike ‘Ljetno svjetlo, i tada dođe noć’ Jóna Kalmana Stefánssona, a na stručno-znanstvenom odjelu Mozak, tijelo i roditeljstvo: ‘Kako prestati upravljati ponašanjem i početi odgajati radosnu, otpornu djecu’ Mone Delahooke.



Na današnji datum rođeni su Gottfried Leibniz, George Sand, Louis Blériot, William Wyler, Drago Bahun, Diana – princeza od Walesa, Carl Lewis i Branko Zorko, Marija Terezija raspustila je Vojnu krajinu, utemeljene su novine L’Osservatore Romano, Moj pas i Večernji list, Hong Kong je vraćen Kini, Hrvatska je postala 28. članica Europske unije, počela je prva utrka Tour de France, prihvaćen je poziv SOS, umrli su Charles Goodyear, Vjekoslav Klaić, Drago Gervais, William Lawrence Bragg, Robert Mitchum, Nikolaj Genadijevič Basov i Marlon Brando.



U Vijestima Krugova govorimo o Međunarodnom dječjem festivalu, o Festivalu iluzija i o Festivalu Miroslav Krleža.



U Svemirskom kutku spominjemo godišnjice nekih događaja na području astronomije i astronautike, kao i aktualne događaje s tih područja, te informiramo o položajima i gibanjima vidljivih objekata na našem nebu ovih dana. Posebno ističemo nedavna lansiranja u svemir, probleme s budućim financiranjem NASE i s tim povezanu šansu Kine u utrci za Mars, odvijanje festivala Dani meteorita Križevci te najavljujemo “susret” s prvim hrvatskim satelitom u četvrtak, 3. srpnja navečer u Gradskoj knjižnici “Franjo Marković”.



Neki su glazbeni prilozi vezani uz teme, novosti, događaje i obljetnice koje spominjemo u emisiji, pa tako slušamo glazbu Franza Xavera Murschhausera, Wilhelma Friedmanna Bacha, Erika Satieja, Tima Tobiasa, Louisa Andriessena, Barbre Streisand, Muddyja Watersa odnosno Willieja Dixona, te grupa The Shadows i Blondie.



Emisija Ne dirajte mi krugove broj 1514 na programu je Prigorskoga radija (96,6 MHz) u utorak, 1. srpnja lipnja od 18 sati do 19 sati i 30 minuta.



