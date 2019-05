Noa Svoboda u dresu Cibone osvojio juniorski i kadetski naslov prvaka Hrvatske

Nove velike uspjehe upisao je talentirani Noa Svoboda u svoj košarkaški životopis. Kao član juniorske i kadetske postave Cibone, na završnicama prvenstva igranima od četvrtka do nedjelje osvojio je naslov prvaka Hrvatske u obje spomenute konkurencije.

Jučer je u finalu kadetskog prvenstva (do 17 godina starosti) sa svojom Cibonom razbio Cedevitu s nevjerojatnih 35 poena razlike, dok su u polufinalu bili još uvjerljiviji protiv splita – 41 poen prednosti. Kada pogledamo obje utakmice kombinirano, Svoboda je bio šesti po minutaži u redovima popularnih Vukova s Tuškanca.

Što se tiče juniorske postave, radi se o selekciji do 19 godina, a Križevčanin je drugi najmlađi član pobjedničke momčad. Njegova Cibona je na Final Four turniru prvo pobijedila Split, dok je u finalu igranom u petak uvjerljivo slavila protiv Cedevite. Svoboda je u finalu upisao nastup, no nije se upisao u listu strijelaca. Ali kao što rekosmo, radi se o konkurenciji igrača 2000. godišta i mlađih, dok je Noa tek 2003. i njegovo vrijeme tek dolazi. A sama činjenica da je uvršten u juniorski sastav dovoljno pokazuje da odlično kotira u omladinskom pogonu zagrebačkog kluba.