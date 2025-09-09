Križevački košarkaši sutra s premijerligašem

Križevci će i ove godine, uoči početka nove sezone biti domaćin vrhunske košarke. Tradicionalno, Košarkaški klub Radnik Križevci dovodi premijerligašku momčad, a ovaj put riječ je o KK Zabok. Košarkaše iz Zaboka vodi križevački trener Ivan Tomas, dok će njegov brat Luka u ovoj utakmici ponovno zaigrati pred domaćom publikom.

“Ovakve utakmice ne samo da donose pravu sportsku zabavu, već i jačaju sportski imidž našeg grada. One su prilika da naši mladi igrači, navijači i građani Križevaca izbliza dožive košarku na najvišoj razini. Također je nama kao ekipi važno vidjeti gdje stojimo u odnosu na vrhunske hrvatske klubove“, poručili su iz KK Radnik Križevci.

Susret će se odigrati sutra, u srijedu 10. rujna 2025. u 18:30 u dvorani OŠ Ljudevita Modeca u Potočkoj ulici. Ulazak je slobodan, a iz kluba pozivaju sve ljubitelje sporta da ispune tribine i podrže ovu lijepu košarkašku večer.