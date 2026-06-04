Četvrtak na zvjezdarnici: Preporučamo subotu!

Promatranje Sunca na Spravišču 8. lipnja 2019. (foto iz arhive AD Perzeidi)

Ovaj četvrtak, 4. lipnja, neće biti uobičajen, jer se tik do zvjezdarnice, na ljetnoj pozornici, održava tamburaški koncert, kao uvertira u Križevačko veliko spravišče, pa je moguće da se promatranje neće moći održavati kako bi to posjetitelji očekivali. Dežurna ekipa Astronomskog društva Perzeidi bit će svejedno prisutna na zvjezdarnici od 17 do 18 sati i od 21 sat i 30 minuta nadalje.



Zainteresiranim posjetiteljima preporučamo da svoje vrijeme koje namjeravaju posvetiti “nebeskim” događajima planiraju u subotu, 6. lipnja, kada AD Perzeidi održavaju svoje aktivnosti u sklopu Križevačkog velikog spravišča, pa tako:



10 do 12 sati – Dječja spraviščijada znanosti i kulture – na terasi zvjezdarnice, promatranje Sunca



13 do 15 sati – Ulična astronomija – promatranje Sunca s Nemčićevog trga



22 sata nadalje – promatranje večernjeg i noćnog neba iz kupole glavnim teleskopom



Sunce je ovih dana nakićeno mnoštvom pjega, a Mjeseca ovoga vikenda neće biti na nebu u večernjim satima. Bit će zanimljivo pratiti Jupiter i Veneru kako se iz dana u dan prividno zamjetno približavaju jedno drugom, da bi 9. lipnja čak i zamijenili svoja mjesta na nebu.



Dobro došli, uz preporuku da je subota “bolja” od četvrtka!