Četvrtak na zvjezdarnici: Venera i Jupiter “zamijenili” mjesta

Ratko Matić 0
Jupiter, Venera i Mjesec iznad zvjezdarnice 18. svibnja 2026. (foto A.Dundović)
Jupiter (lijevo gore) , Venera i Mjesec iznad zvjezdarnice 18. svibnja 2026. (foto A.Dundović)

Križevačka je zvjezdarnica i ovoga četvrtka otvorena za posjetitelje:
– od 17 do 18 sati za promatranje Sunca
– od 21:30 nadalje za promatranje večernjeg neba.

Oblaci danas znatno smanjuju izglede da ćemo vidjeti Sunce, no prognoza za večer je povoljnija i postoji mogućnost kidanja oblačnog sloja. Ako se to dogodi, na nebu nas čeka zanimljiva promjena u odnosu na posljednje vedro promatranje prije nekoliko dana.

U međuvremenu su, naime, Venera i Jupiter prividno zamijenili mjesta: Veneru ćemo sada vidjeti lijevo od Jupitera. Njihova se konjunkcija dogodila 9. lipnja, ali je nismo uspjeli promatrati zbog oblaka i kiše.

Ako se večeras ukaže prilika i planeti budu vidljivi, dobro došli!

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