Prvi turnir mješovitih parova – mladi tenisači oduševili publiku

Ana Hosni i Zdravko Gučin pobjednici su prvog turnira mješovitih parova koji je u petak organizirao Teniski klub Radnik, pod nazivom “As po daminoj mjeri 2025.”. Ideja je bila da ženske članice kluba budu glavne i same biraju partnere, kažu iz kluba, i nakon pregovora se složilo 11 parova spremnih za igru i dobru zabavu.

Na turniru su sudjelovali parovi Jukić/Jukić, Kuzel/Kuzel, Zidarić/Marendić, Koprić/Kuzel F., Šelendić/Šelendić, Šimunćić/Stipić, Hosni/Gučin, Bodalec/Bodalec, Čikulin/Majhen, Kudumija-Slijepčević/Banić te Matasić/Pavliček.

Pobjedu je odnio par Hosni/Gučin, u finalu su nadigrali mlade tenisače Miu Matasić i Vitu Pavličeka, koji su oduševili publiku. Treće mjesto pripalo je paru Zidarić/Marendić, nakon predaje para Čikulin/Majhen. Osim turnirske nagrade, zaradili su i kupone za treninge tenisa, velikodušno poklonjene od para Hosni/Gučin nakon pobjede u polufinalnom meču.

U klubu su posebno ponosni na svoje mlade članove među kojima su neki prvi put osjetili čari turnirskog tenisa – i to vrlo uspješno! Publika je bila brojna i glasna, s puno navijanja i dobre atmosfere. Sponzorske nagrade najboljima uručio je predsjednik kluba Ivan Šarić.