Maturanti odradili sat tjelesnog na teniskim terenima

Maturanti Srednje gospodarske škole, smjer veterinarski tehničar i poljoprivredni tehničar – fitofarmaceut, odradili su ovaj tjedan malo drukčiji sat Tjelesne i zdravstvene kulture. Budući da se vanjska igrališta uz Gimnaziju uređuju, a šteta je ne iskoristiti suho vrijeme boravkom na zraku, profesorica Anja Šimunčić odvela ih je na terene Teniskog kluba Radnik Križevci.

“Učenici su imali priliku naučiti osnovne elemente tenisa te se okušati u tenisu uz stručno vodstvo trenera Gordana Kneževića. Cilj ovog posjeta bio je potaknuti učenike na tjelesnu aktivnost, promovirati sport kao zdrav i zabavan način života te ih motivirati na isprobavanje novih sportova“, rekla nam je profesorica Šimunčić.

Učenici su isprobali vanjske i zatvoreni teren križevačkog teniskog kluba, a neki će se možda i vratiti i pridružiti klubu redovitim treniranjem.