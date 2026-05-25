U petak obilježen Dan maturanata

Križevački maturanti, u petak su veselo obilježili svoj dan. Povorka predvođena bubnjarima i mažoretkinjama krenula je od sportske dvorane Osnovne škole Ljudevita Modeca, križevačkim ulicama do Strossmayerovog trga gdje su ih dočekali ravnatelji srednjih škola i gradonačelnik Tomislav Katanović.

Čestitke na uspješnom završetku svog srednjoškolskog obrazovanja uputio je gradonačelnik Tomislav Katanović i pozvao ih da zahvale svojim profesorima, razrednicima, ravnateljima, ali i svojoj obitelji na pruženoj potpori:

„Današnji dan je dan kada obilježavate kraj jednog perioda vašeg odrastanja i druženja. Pred vama je razdoblje u kojem se za neke od vas školovanje nastavlja, neki od vas će krenuti na fakultete, a drugi na posao. Vjerujemo u vas, budite ponosni na svoj grad, živite u svojoj domovini jer nigdje nije ljepše kao doma.“

Maturante su pozdravili i ravnatelji srednjih škola Ivan Peklić, Toni Svoboda, Gordana Juran Ratković i Branka Špoljar nakon čega je uslijedilo predstavljanje maturanata i njihovih razrednika te zajedničko fotografiranje. Kroz kratka obraćanja, maturanti su se prisjetili lijepih srednjoškolskih dana te zahvalili svojim razrednicima i ravnateljima na podršci u školovanju.

Sukladno dogovoru s maturantima, Grad i ove godine sufinancira trošak maturalne večeri s 25 eura po svakom maturantu križevačkih srednjih škola. Fotografije svih razreda, govornika i čitave atmosfere pogledajte na službenim stranicama Grada.