Počele prijave za buduće srednjoškolce

Za učenike koji su završili osme razrede osnovnih škola danas 25. lipnja započinje prijava programa u Nacionalni informacijski sustav prijava upisa u srednje škole (NISPUSŠ). Redoviti kandidati mogu prijaviti maksimalno šest programa u šest škola. Taj proces traje do 4. srpnja, osim u školama koje provode prijemne, tamo je prijave 27. lipnja. Prijemni će se odvijati između 30. lipnja i 3. srpnja, za one škole koje ga ove godine provode. Konačne ljestvice poretka u ljetnom roku objavit će se 7. srpnja, a do 9. srpnja školi je nužno dostaviti upisnicu, što je moguće obaviti online putem.

Nakon toga, 14. srpnja objavit će se okvirni, a 11. kolovoza službeni broj slobodnih mjesta za jesenski rok za škole i pojedine programe u kojima je ostalo slobodnih mjesta.

U Križevcima budući srednjoškolci mogu polaziti Gimnaziju Ivana Zakmardija Dijankovečkoga, Srednju gospodarsku školu, Srednju školu “Ivan Seljanec” i Glazbenu školu Alberta Štrige. Gimnazija nudi dva programa, opći (upisuje 52 učenika) i prirodoslovno-matematički u koji planira upisati 26 učenika. Srednja škola “Ivan Seljanec” nudi ukupno 11 strukovnih programa u šest razrednih odjela u koje može upisati ukupno 130 učenika. Od ponuđenih programa, četiri su četverogodišnja (građevinski, strojarski i turistički tehničari te komercijalisti) i sedam trogodišnjih.

Srednja gospodarska škola upisuje ukupno 120 učenika u pet kombiniranih odjela za pet četverogodišnjih programa (veterinarski, agroturistički, prehrambeni, fitomedicinski i agrotehničar) i četiri trogodišnja. Učenici iz drugih gradova imaju mogućnost smještaja u učeničkom domu u neposrednoj blizini škole. Glazbena škola Alberta Štrige ukupno upisuje 25 učenika u dva programa, dvogodišnji i četverogodišnji.

Osim u Križevcima, u Koprivničko-križevačkoj županiji učenici mogu upisati gimnazije i strukovne škole u Koprivnici i Đurđevcu, popis škola i programa dostupan je ovdje.