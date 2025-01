Solarna elektrana na krovu tržnice – sutra postavljanje prvog panela

Polaganjem panela-temeljca, sutra će zadruga ZEZ Sunce obilježiti početak radova na izgradnji solarne elektrane na krovu Gradske tržnice u Križevcima. Najavljuju da će elektrana instalirane snage 200 kW, kad se izgradi, biti prva solarna elektrana u Hrvatskoj i ovom dijelu Europe u stopostotnom vlasništvu građana.

Njenu izgradnju financira 127 građana koji su lani u ožujku uložili novac i postali članovi zadruge koja će dobivenu energiju iz solarne elektrane na Gradskoj tržnici prodavati na tržištu, a od ostvarene dobiti će članovima zadruge isplaćivati prinose, najviše do 5 posto.

Izgradnja elektrane prvotno je planirana za proljeće 2024. godine, potvrdio nam je upravitelj ZEZ Sunce Mislav Kirac, no izgradnja je kasnila jer je zadruga čekala da HROTE (Hrvatski operator tržišta energije) objavi najavljeni natječaj za poticanje zajamčenom otkupnom cijenom, što bi im omogućilo da energiju plasiraju po fiksnoj otkupnoj cijeni na rok od 12 godina.

“Time bi se uklonio financijski rizik i povećala isplativost projekta i za ZEZ Sunce (građane) i za Komunalno poduzeće. Iz tog razloga smo zajednički odlučili pričekati s izgradnjom i prijaviti projekt na natječaj koji je objavljen tek u studenom prošle godine, a rezultati su stigli sredinom prosinca. Naš projekt je prošao na natječaju te smo krajem prošle godine potpisali ugovor s HROTE-om. Jedan od uvjeta za prijavu na natječaj je bio da izgradnja može početi tek nakon potpisivanja ugovora pa smo s izgradnjom morali čekati sve do potpisa ugovora“, objašnjava Kirac.

Zbog toga je zadruga tražila aneks ugovora s križevačkim Komunalnim poduzećem, budući da se Ugovorom o zakupu krova Gradske tržnice obvezala postaviti elektranu i početi s isporukom električne energije u elektroenergetsku mrežu u roku od 9 mjeseci od potpisivanja ugovora, odnosno u rujnu prošle godine. Dodatkom ugovoru, rok za postavljanje elektrane je produljen i početak puštanja elektrane u pogon je prolongiran do najkasnije 1. svibnja 2025. I obveza plaćanja zakupnine za krov ovisila je o trenutku puštanja elektrane u pogon i priključenju na mrežu.

“Rok do rujna je bio rok za nabavu i postavu opreme, ishođenje dozvola od HEP-a i ostalo i zato nije bio u taj period uključen najam“, objasnio je direktor Komunalnog poduzeća Martin Kozjak. Naime, prvim ugovorom ZEZ Sunce nije imao trošak zakupnine sve do početka proizvodnje energije, no dodatkom je ugovoreno plaćanje najma krova i za razdoblje do početka puštanja elektrane u pogon, najkasnije do svibnja. Kad elektrana počne proizvoditi energiju, Komunalno poduzeće bi, prema ugovoru, trebalo dobivati zakupninu u iznosu od 7 posto prihoda koje će za ovu elektranu imati ZEZ.