Grad produljio poziv za solare

Grad Križevci produljio je do 8. prosinca javni poziv za poticanje energetske učinkovitosti koji je objavljen u svibnju i bio otvoren do iskorištenja sredstava, a najkasnije do 1. rujna ove godine. Produljenje se odnosi na sufinanciranje pripreme projektne dokumentacije za izgradnju solarne elektrane na krovovima obiteljskih kuća. U gradskom proračunu je za sufinanciranje solarnih elektrana i energetsku obnovu stambenih objekata (u što spada i priprema dokumentacije, oprema i izgradnja sunčanih elektrana te nabava i ugradnja toplinske izolacije tavana stambenog prostora) predviđeno ukupno 200 tisuća eura.



Na poziv se mogu prijaviti fizičke osobe, građani, koji na postojeću obiteljsku kuću žele postaviti solarnu elektranu i pri čemu mogu ostvariti 80 posto, odnosno maksimalno 500 eura po prijavi. Sufinancira se projektna dokumentacija za solarnu elektranu, spremna za izgradnju elektrane te trošak pripreme ostale dokumentacije za prijavu na ovaj natječaj, odnosno trošak konzultantskih usluga ukoliko takav postoji, piše u pozivu.

Informacije o natječaju i uvjetima prijave su na mrežnim stranicama Grada. Cilj ovog poziva je, priopćio je Ured gradonačelnika, povećanje obnovljivih izvora energije u postojećoj potrošnji električne energije u kućanstvima na području grada Križevaca te smanjenje stakleničkog plina CO2, u skladu s Europskim zelenim planom za postizanje klimatske neutralnosti.