Grad daje subvencije za solare i izolaciju tavana

Grad Križevci objavio je novi Javni poziv za sufinanciranje projektne dokumentacije i izgradnju solarne elektrane na krovovima obiteljskih kuća. Izrada projekta sufinancira se do 80 posto, odnosno maksimalno s 500 eura dok se za izgradnju elektrane od Grada može dobiti do 50 posto ukupnog iznosa, odnosno najviše 2.500 eura.

Građani mogu ostvariti stopostotnu financijsku pomoć za postavljanje toplinske izolacije tavana stambenog prostora, a prijaviti se mogu jednočlana kućanstva s prihodima do 750 eura, dvočlana kućanstva s ukupnim prihodom do 1000 eura te kućanstva s tri i više članova s prihodom do 400 eura po članu. Skupine građana koje su u opasnosti od energetskog siromaštva mogu dobiti 80 posto, odnosno maksimalno 500 eura za izradu glavnog projekta za postavljanje solarne elektrane te 80 posto, odnosno maksimalno 4.000 eura za izgradnju solarne elektrane, priopćile su gradske službe.

Javni poziv je otvoren do iskorištenja sredstava, a najkasnije do 1. rujna ove godine.