Fotonaponske elektrane financirane ulozima građana još uvijek samo u Križevcima

Danas je formalno krenula kampanja skupljanja novca za izgradnju fotonaponske elektrane na krovu Gradske tržnice, koju će izgraditi energetska zadruga ZEZ Sunce sredstvima građana. Još jedan poziv na ulaganje poslali su danas gradonačelnik Mario Rajn i upravitelj ZEZ Sunce Mislav Kirac s krova Razvojnog centra i tehnološkog parka, simbolično s mjesta na kojem je 2018. grupnim ulaganjem izgrađena prva fotonaponska elektrana u Hrvatskoj i gdje je počela priča o građanskoj energiji. Pozvali su građane, ali i druge gradove da u svojim sredinama organiziraju slične projekte. Zanimljivo je da se ova ideja zasad nije raširila Hrvatskom jer se šest godina nakon prve gradi tek treća takva elektrana, a sve tri su u Križevcima. Mi smo, dakle, jedini grad u Hrvatskoj u kojem su realizirani projekti gdje su se na javnim objektima izgradile elektrane u čije su financiranje uključeni građani. Od Slovenije do Belgije ima takvih primjera, spominje Kirac, no zanimalo nas je kako to da niti jedan grad u Hrvatskoj još uvijek nije podržao ovu ideju i izgradio solarne elektrane po principu kakav imamo u Križevcima.

“Sad slijedi novi val. Porast interesa za solarnom energijom raste, veliki je bum solara u posljednje dvije, tri godine. Prošle godine obišli smo 30 gradova i ostvarili dobre kontakte, sigurno će biti još projekata“, rekao je Kirac, no nije otkrio gdje niti kad će se realizirati sljedeći zadružni projekt. Elektrana koja će se graditi na Gradskoj tržnici vrijedna je 160 tisuća eura i snage 200 kW. Građani se mogu prijaviti preko online obrasca na stranicama ZEZ sunce, a kroz članstvo u zadruzi, uplatom od 300 do 5.000 eura, postaju suvlasnici malog dijela zajedničke solarne elektrane. Budući da će izgradnju elektrane financirati građani, zanimalo nas je koja je u tom projektu uopće uloga Grada.

“Grad u ovom trenutku prvenstveno promovira i mi smo dali inicijalni impuls prema skupštini Komunalnog poduzeća da raspiše javni poziv za najam krova usmjeren prema zadrugama građana. U ovom slučaju Grad je samo podrška“, odgovorio je gradonačelnik. Je li uložio u izgradnju elektrane? “Za sad još nisam, a mislim da ni neću osobno. Iskreno, čekam tumačenje Povjerenstva za sukob interesa, ali vjerujem da će netko od mojih članova obitelji uložiti onaj najmanji ulog od 300 eura“, rekao nam je Rajn.

Prijave za članstvo u zadruzi i udio u zajedničkoj elektrani obrađivat će se po redoslijedu zaprimanja, a u prvih sedam dana (ili do 50 posto prikupljenih sredstava) prednost će imati pravne i fizičke osobe s područja Križevaca i okolnih općina Sv. Ivan Žabno, Sv. Petar Orehovec, Gornja Rijeka i Kalnik. Ideja je, kažu u zadruzi, dobrobit od projekta zadržati što više lokalno, a plan je sljedeći petak otvoriti poziv za potencijalne članove iz ostatka Hrvatske.