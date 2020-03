Stanje na područje županije je stabilno i bez registriranih osoba oboljelih od koronavirusa

Stožer civilne zaštite Koprivničko-križevačke županije danas je održao redovitu koordinaciju kojoj je prisustvovao i župan Darko Koren i na kojoj su razmijenjene aktualne informacije u slučaju bolesti COVID-19 uzrokovane koronavirusom. Načelnik Stožera Ratimir Ljubić je na koordinaciji te na konferenciji za medije koja je uslijedila nakon sastanka, izvijestio kako na području županije trenutno nije registrirana niti jedna osoba oboljela od koronavirusa.

„Stanovništvo može biti mirno. Aktivno se provode sve mjere i upute Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske, Ministarstva zdravstva i Zavoda za javno zdravstvo te sve naše zdravstvene ustanove i službe rade prema protokolima. Dobro su opremljene, ljudstvo je educirano i spremni smo na sve situacije. U Domu zdravlja od jučer radi i Izdvojena ambulanta za prijem pacijenata sa sumnjom na koronavirus u kojoj je zabilježeno nekoliko poziva, pacijenti su pravilno trijažirani i upućeni na daljnju obradu te nije potvrđeno oboljenje koronavirusom već se radi o simptomima prehlade i gripe“, pojasnio je Ljubić.

Dodao je kako su temeljem jučerašnje odluke Nacionalnog stožera aktivirani svi općinski i gradski stožeri kako bi se uspostavila vertikala za provedbu svih odluka Stožera RH čime će se osig urati ujednačena briga za stanovništvo u svim područjima. Načelnik Ljubić je podsjetio kako je od ponedjeljka u funkciji i karantena za vozače teretnih vozila te apelirao da svi poštuju mjere, preporuke o odlasku u karantenu i samoizolaciju te izbjegavaju bliski kontakt s ciljem sprječavanja potencijalno širenje koronavirusa.

Što se tiče preventivne mjere zatvaranja ugostiteljskih objekata te objekata uslužnih djelatnosti, načelnik Ljubić je kazao kako za sada nema zatvaranja, no županijski Stožer će postupiti prema preporuci Nacionalnog stožera kada ona stigne.

Da na području Koprivničko-križevačke županije nema potvrđenih slučajeva zaraze koronavirusom potvrdila je i ravnateljica Zavoda za javno zdravstvo Koprivničko-križevačke županije Draženka Vadla kazavši kako su sumnjivi slučajevi testirani i oni su negativni, odnosno radi se o viruse gripe.

„Stožer i sve zdravstvene ustanove i službe slijede upute i protokole te su spremne odraditi svoj dio posla na najbolji mogući način. Važno je istaknuti kako su sve osobe do koje smo odredili za samoizolaciju zdrave te kako svi imamo obavezu pridržavati se svih preventivnih mjera održavanja standarda higijene, učestalog pranja ruku, izbjegavanja socijalnog kontakta u većim skupinama i držanje potrebnog razmaka. Apeliramo na starije osobe da se drže uputa koji je Zavod izdao jer spadaju u rizičnu skupinu te da ne odlaze van svojih domova ukoliko to nije prijeko potrebno. Sigurna smo županija, još uvijek vlada sezona gripe i prehlade pa ovim putem apeliram da se na pojavu prvog šmrcanja ne ide u ambulantu, a za sve ostale simptome prvo telefonski kontaktirajte svojeg liječnika obiteljske medicine i tek nakon toga ukoliko je potrebno Izdvojenu ambulantu“, istaknula je Vadla.

Ravnatelj OB „Dr.Tomislav Bardek“ i predsjednik Županijskog savjeta za zdravstvo Mato Devčić ponovio je kako stanovnici nemaju razloga za zabrinutost. „ Spremni smo u svim pogledima na prihvat pacijenata i županijska bolnica je poduzela sve mjere koje se tiču osiguranja smještajnih i ljudskih kapaciteta te zaštitne opreme za zbrinjavanja osoba sa simptomima ili oboljelih od koronavirusa“, napomenuo je Devčić te kazao kako će pacijenti koji bi se javili zbog bolesti akutnog infarkta ili bi trebali neurokirurški tretman, uz primarno zbrinjavanje u OB Koprivnica biti zbrinuti u Klinici za kardiokirurgiju u Krapinskim toplicama te na Odjelu neurokirurgije u OB Varaždin.

O aktivnostima Crvenog križa po pitanju pomoći starijim osobama i organiziranim prikupljanjima krvi, izvijestila je ravnateljica Gradskog društva Crvenog križa Koprivnica Adela Sočev. Istaknula kako će se na temelju preporuke Zavoda za javno zdravstvo akcije prikupljanja krvi održavati prema rasporedu uz poštivanje najviših higijenskih standarda. Dodala je kako će u gradskim društvima Crvenog križa Koprivnica, Križevci i Đurđevac, uz već uspostavljen telefon za socijalno-psihološku pomoć biti uspostavljeni dežurni telefoni na koji će volonteri zaprimati pozive starijih osoba radi odlazaka u ljekarnu i nabavku najosnovnijih namirnica.

„Preko programa pomoći i dostavom hrane u sklopu pučke kuhinje već smo u njihovim domovima, no ove će se aktivnosti dodatno pojačati kako bi ih zaštitili jer spadaju u najrizičniju skupinu. Naši će educirani volonteri i gerontodomaćice, pridržavajući se svih uputa i mjera zaštite te izbjegavajući bliski kontakt, osobama koje se jave za pomoć dostavljati ono što je najnužnije, hranu i lijekove. Preporuka je da to rade naši djelatnici, a osobe koje žele pomoći svojim susjedima ili starijim osobama za koje znaju da im je potrebna pomoć, mogu to učinit,i no trebaju se pridržavati uputa o držanju razmaka i kontakta kako ih ne bi potencijalno ugrozili“, napomenula je Sočev.

Načelnik Policijske uprave Koprivničko-križevačke Vjekoslav Štimac izvijestio je o stanju na graničnim prijelazima te pozvao sve stanovnike da se pridržavaju preventivnih mjera, a posebice mjera samoizolacije čije se kršenje treba prijaviti pozivom na 192 ili 112.

„Ukupno smo primili 43 dojave o potencijalnom kršenju samoizolacije te smo utvrdili da je 10 osoba bilo u prekršaju za što su izdani i prekršajni nalozi u visini 8 tisuća kuna. U protekla 24 sata smo imali osam dojava kršenja samoizolacije te smo jedan slučaj i potvrdili, stoga je važno ponovno apelirati na stanovnike da se pridržavaju pravila ne samo zbog svoje, već zbog zaštite zdravlja svojih bližnjih i okoline“, naglasio je Štimac.

O svim drugim aktivnostima i novim preporukama stanovnici županije će kao i do sada biti promptno obaviješteni na službenim internet stranicama županijskih zdravstvenih ustanova te službenoj stranici Koprivničko-križevačke županije, a sve se nove informacije mogu pratiti i na službenoj stranici Vlade za pravodobne i točne informacije o koronavirusu.