Plenkovića dočekao prosvjed u Koprivnici. Koren: Županija proživljava gospodarski i društveni zamah

“Unazad nekoliko godina na ovome prostoru niču brojna gradilišta, razvijaju se veliki projekti koji odlično napreduju i to najbolje potvrđuje da Koprivničko-križevačka županija proživljava jedan sasvim novi gospodarski i društveni zamah. Iza nas je razdoblje važnih projekata kojima smo županiju učinili boljim i ljepšim mjestom za život“, rekao je župan Darko Koren na svečanoj sjednici Županijske skupštine povodom 31. rođendana županije, danas u dvorani Domoljub u Koprivnici.

Nabrojao je velike projekte koji su završeni ili još traju, od željezničke pruge od Križevaca do mađarske granice, aglomeracija, energetskih obnova do izgradnja školskih dvorana i brze ceste od Križevaca do Vojakovačkog Kloštra i Koprivnice, zbog koje su ga često prozivali. Uime svih gradonačelnika i načelnika, Dan županije čestitao je koprivnički gradonačelnik Mišel Jakšić. Rekao je da je ponosan na ljude ovog kraja koji, unatoč svemu, čuvaju ljudskost, tolerantnost, uključivost i spremnost na pošten rad.

“Ekonomski rast naše županije jači je od prosjeka Hrvatske, to nam govori da smo važan kotačić u razvoju države. Nakon 40 godina obećanja brze ceste, radovi se sad moraju ubrzati“, poručio je Jakšić. Na svečanoj sjednici govorio je i potpredsjednik Vlade i ministar obrane Ivan Anušić, saborski zastupnik Darko Sobota i virovitičko-podravski župan Igor Andrović, svi redom kandidati na listi HDZ-a za četvrtu izbornu jedinicu. Svečanost je kasnila jer se čekalo premijera Andreja Plenkovića, no počelo se ipak bez njega. Kad je nakon sat i pol stigao, pred dvoranom Domoljub u kojoj se održavala sjednica dočekao ga je prosvjed Katarine Peović i Radničke fronte s transparentom na kojem je pisalo “Radnicima mrvice, a njima bogatstvo”, a odnosi se na nedavnu vijest o velikim primanjima menadžera Podravke. Uz Dan županije podijeljena su i priznanja zaslužnim građanima i organizacijama, među kojima je i nekoliko Križevčana.