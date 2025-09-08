I tenisačice u kvalifikacijama za 2. ligu

Ženska seniorska ekipa Teniskog kluba Radnik igrala je proteklog vikenda na križevačkim terenima kvalifikacije za 2. hrvatsku tenisku igru, što je njihov prvi nastup od osnutka kluba. Križevčanke su pod vodstvom trenera Gordana Kneževića odmjerile snage s ekipom TK Kvarner iz Rijeke, a iskusnije Riječanke su odnijele pobjede u svih pet susreta i plasirale se u polufinale kvalifikacija. Za TK Radnik nastupile su Ana Hosni, Katarina Zidarić, Franka Gegač, Iva Koprić, Mia Matasić i Ivana Zidarić.

“Naše predstavnice pokazale su borbenost, zajedništvo i sportski duh – vrijednosti na kojima počiva cijeli klub. Bez obzira na rezultat, ponosni smo na njihovu hrabrost i energiju kojom su otvorile novo poglavlje u razvoju križevačkog tenisa“, poručili su iz kluba, posebno ponosni na mlade članice svoje ekipe – Ivu, Miu i Franku koje su ponikle u školi tenisa TK Radnik i pokazale da se upornost i predan rad isplate.