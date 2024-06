Tenisači Radnika i dalje u igri za višu ligu

Nakon jedne pobjede i jednog poraza u susretima kvalifikacija za 2. hrvatsku tenisku ligu, križevački tenisači trenutačno su drugi na tablici 3. hrvatske teniske lige za seniore – Sjever i još imaju šanse izboriti svoje mjesto u viši rang natjecanja. Već sad je ovo povijesni uspjeh za klub, a plasman u ligu više bio bi itekakva nagrada za dosadašnji rad.

U subotu su u susretu protiv TK Varaždin naši tenisači izašli kao pobjednici s rezultatom 5:2. “Naši igrači su pokazali izvanrednu igru i timski duh, što nas je dovelo do ulaska u finale. Svaka pojedinačna pobjeda bila je ključna, a momčad je igrala srcem i dušom kako bismo ostvarili ovaj rezultat“, kažu iz kluba. Već u nedjelju su igrali protiv prve ekipe TK Franjo Punčec iz Čakovca u direktnoj borbi za prvo mjesto, no izgubili su s tijesnim rezultatom 4:3. Posebno napeto, prenose igrači, bilo je u tie-breaku sedmog, odlučujućeg meča u parovima gdje je par Gregurek/Pižir dao sve od sebe boreći se do posljednjeg poena. Kvalifikacije za 2. ligu igrat će se početkom rujna pa će za Križevčane, što se tiče treninga i tenisa, ljeto biti radno.