Četvrtak na zvjezdarnici: Počinje ljetno radno vrijeme

Ratko Matić 0
Leo triplet, mala grupa galaktika u zviježđu Lava (foto Eva Papić Bogadi, kroz teleskop križevačke zvjezdarnice)
Leo triplet, mala grupa galaktika u zviježđu Lava (foto Eva Papić Bogadi, kroz teleskop križevačke zvjezdarnice)
Leo triplet, mala grupa galaktika u zviježđu Lava (foto Eva Papić Bogadi, kroz teleskop križevačke zvjezdarnice)

Ovoga četvrtka, 7. svibnja, večernje promatranje neba sa križevačke zvjezdarnice pomiče svoj početak na 21:30, zbog sve kasnijeg zalaska Sunca. Tako će ostati sve do kraja kolovoza. Dnevno promatranje Sunca za sada se pomiče na 17:00–18:00, uz mogućnost dodatnih prilagodbi tijekom ljeta.

Prognoza vremena za danas, 7. svibnja, daje određenu nadu da bi se poslijepodne mogao raskinuti oblačni sloj i omogućiti pogled na Sunce. No bez obzira na vremenske uvjete, dežurna ekipa AD Perzeidi bit će na zvjezdarnici u zakazanim terminima. Ako se navečer pokaže zvjezdano nebo, Venera i Jupiter bit će prioritetni ciljevi promatranja.

Mjeseca večeras neće biti, jer izlazi tek nakon ponoći. Za povoljnu večer namijenjenu promatranju Mjeseca – najatraktivnijeg objekta za većinu posjetitelja – morat ćemo pričekati 21. svibnja.

Proljetnim večernjim nebom dominira zviježđe Lava, u kojem se, ako je nebo dovoljno „kvalitetno“, teleskopom mogu vidjeti i neki zanimljivi objekti dalekog svemira.

Vezano
Vijesti

Četvrtak na zvjezdarnici: Venera, Jupiter i Mjesec

Vijesti

Četvrtak na zvjezdarnici: Pojačan program povodom Dana grada

Vijesti

Četvrtak na zvjezdarnici: Jupiter, Venera, Liridi, Sombrero

Zanimljivosti

Četvrtak na zvjezdarnici: na prijelazu iz zimskog u proljetno nebo

Komentiraj

Tvoja e-mail adresa neće se nigdje vidjeti javno