Izložba ‘Bajkovit Božić’ večeras u ‘Križevačkim štatutima’

U petak, 8. prosinca održat će se otvorenje izložbe pod nazivom «Bajkovit Božić» s početkom u 19 sati. Drugu godinu polaznice kreativne radionice za vrijeme Adventa izlažu u Galeriji Društva za očuvanje križevačke baštine “Križevački štatuti” u Ulici Augusta Šenoe 5 u Križevcima.

Sve je počelo 2012. godine kada je u Križevcima bila postavljena prva kreativna izložba pod nazivom “Čarolija Božića”. Kreativna umjetnica Jadranka Šogorić ostvarila je svoj san i s još tri umjetnice, pomalo strahujući od mišljenja posjetitelja postavila je izložbu koja do tada nije bila viđena u Križevcima.

Odaziv i oduševljenje posjetitelja rezultiralo je početak kreativnih radionica za odrasle kroz cijelu godinu. Radionice se održavaju od 2014. godine pod vodstvom križevačke umjetnice i mentorice Jadranke Šogorić, tako da je ovo četvrta izložba kreativki iz kreativne radionice koje u vrijeme Adventa otvaraju vrata izložbe “Bajkovit Božić”.

Na izložbi će osim božićnih ukrasa biti izloženi radovi nastali kroz cijelu godinu u kreativnoj radionici. Na izložbi će sudjelovati 11 umjetnica polaznica kreativne radionice sa svojom voditeljicom. Izložba će biti otvorena od 8. prosinca do 23. prosinca 2017., u vremenu od 17 do 20 sati, a subotom od 9 do 12 sati.