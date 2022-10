Najava radio emisije: Ne dirajte mi krugove, br. 1391

Perzeidi su 13. i 14. listopada posjetili Opservatorij Hvar. Za sada imaju jednu kupolu više od Križevaca. (foto R.Matić)

U Temi Krugova slušamo trećih petnaestak minuta predavanja koje je u četvrtak, 29. rujna navečer u Multimedijskoj dvorani Gradske knjižnice Franjo Marković održao prof. dr. sc. Matko Milin, pod nazivom Nebeske pećnice: nastanak i nestanak elemenata. Bilo je to 15. predavanje u nizu znanstveno-popularnih predavanja koje organiziraju AD Perzeidi i udruga P.O.I.N.T. u sklopu projekta Future Hub Križevci. U ovom nastavku govori se o procesima u Suncu od njegovog rađanja do završetka termonuklearne fuzije.



Novi naslovi u gradskoj knjižnici su: na dječjem odjelu Organska borovnica Darka Macana, na odjelu knjiga za mlade Priča bez kraja Michaela Endea, na odjelu beletristike Sabrana djela Lydije Sandgren, a na stručno-znanstvenom odjelu Sumrak demokracije: Zavodljivi zov autoritarnosti Anne Applebaum. Saznajemo i o događanjima u knjižnici u sklopu Mjeseca hrvatske knjige.



Na današnji datum rođeni su Eugen Savojski, Josip Eugen Tomičić i Henri Bergson, sklopljen je Aachenski mir, Sjedinjene Američke Države kupile su Aljasku od Rusije, obilježava se Dan kravate, počeo je Prvi balkanski rat, osnovan je BBC, umrli su Thomas Alva Edison i Josip Vončina.



U Vijestima Krugova govorimo o novim problemima muzeja, o izložbi Djetinjstvo iza željezne zavjese, o filmskom programu Galeb je zaplovio te o televizijskoj emisiji Jimmy Carr uništava umjetnost. Najavljujemo neke događaje u Križevcima u sljedećih tjedan dana, posebno na projektima Future Hub Križevci i SPARK.



U Svemirskom kutku spominju se godišnjice nekih događaja na području astronomije i astronautike, kao i aktualni događaji s tih područja, te informiramo o položajima i gibanjima vidljivih objekata na našem nebu ovih dana. Posebno ističemo pojačano zračenje iz dalekog svemira, rezultate pokušaja skretanja asteroida s putanje, dolazak dijela ekipe astronauta iz svemira, novi termin lansiranja Artemisa 1, te najavljujemo promatranje pomrčine Sunca za tjedan dana, 25. listopada.



Neki su glazbeni prilozi vezani uz teme, novosti, događaje i obljetnice koje spominjemo u emisiji, pa tako slušamo glazbu Étienna Nicolasa Méhula, Charlesa Gounoda, Baldassarea Galuppija, Alyone Vargasove, Chucka Berryja, te grupa The Rolling Stones i The Beatles.



Emisija Ne dirajte mi krugove broj 1391 na programu je Radija Križevci (96,6 MHz) u utorak, 18. listopada od 17 sati, a snimka će uskoro biti dostupna na web stranicama Future Huba Križevci. Moguće su neke manje izmjene u sadržaju emisije, koje se mogu dogoditi nakon objave ove najave. Ugodno vam slušanje putem etera i preko računalne mreže!