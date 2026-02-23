Majurec i Lemeš mogu na sustav fekalne odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda

Koprivničke vode d.o.o., Podružnica Vodne usluge Križevci obavještavaju stanovnike križevačkih naselja Majurec i Lemeš Križevački da su se, provedbom projekta “Razvoj vodnokomunalne infrastrukture Aglomeracije Križevci”, stekli uvjeti za priključenje na izgrađeni fekalne odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda.

– U svrhu vašeg priključenja izveden je kućni prikljućak odvodnje na Vašu parcelu te je potrebno da unutar Vaše parcele izgradite interni dio priključka kojim se samo fekalna odvodna instalacija vašeg objekta spaja na sustav javne odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda, ističu iz Vodnih usluga Križevci, napominjući da krovne vode nije dozvoljeno ispuštati u javnu odvodnju.

Korisnici su dužni potpisati ugovor o priključenju na javni sustav fekalne odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda u podružnici Vodne usluge Križevci, na adresi Donji Cubinec 30a, i to radnim danom 11:00-13:00 sati, sve do 31. travnja.