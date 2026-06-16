Najava radio emisije: Ne dirajte mi krugove, br. 1555

Dr.sc. Saša Ceci na 10 dana astronomije u Daruvaru 19. travnja 2026. (foto R.Matić)

U Temi Krugova slušamo drugih dvadesetak minuta predavanja dr.sc. Saše Cecija na festivalu 10 dana astronomije u Daruvaru 19. travnja ove godine na temu Istraživanje tamne tvari i tamne energije.



Novi naslovi u gradskoj knjižnici su: na dječjem odjelu Agent Stitch: Frka u trgovačkom centru Stevea Behlinga i Arianne Ree, u kutku za mlade Šminka: O povijesti šminkanja Anne Skowrońske, na odjelu beletristike Gluha nota Elvisa Bošnjaka, a na stručno-znanstvenom odjelu Zov sirena: Kako je pažnja postala najugroženiji svjetski resurs Chrisa Hayesa.



Na današnji datum rođeni su Adam Smith, Vjekoslav Babukić, Barbara McClintock, Giovanni Boccaccio i Alexander Aleksandrovič Friedman, održana je prva sjednica Lige Naroda, a umrli su John Snow i Helmut Kohl.



U Vijestima Krugova govorimo o Festivalu suvremenih izvedbenih umjetnosti Perforacije, o novostima u Jadran filmu, o Programu Kulturne rute Vijeća Europe, te o skorašnjoj izložbi Gradskog muzeja Križevci u Likovnoj galeriji.



U Svemirskom kutku spominjemo godišnjice nekih događaja na području astronomije i astronautike, kao i aktualne događaje s tih područja, te informiramo o položajima i gibanjima vidljivih objekata na našem nebu ovih dana. Posebno ističemo pripremu rovera koji će istraživati život na Marsu, kako Veliki Magellanov oblak “trga” Mali Magellanov oblak, kako AD Perzeidi putuje na pomrčinu Sunca u Španjolsku a mogu se pridružiti i slušatelji, te početak Dana meteorita Križevci sljedećega utorka koji otvara prof. Željko Ivezić, direktor izgradnje zvjezdarnice Vera Rubin u Čileu, najambicioznije ovoga trenutka na svijetu.



Neki su glazbeni prilozi vezani uz teme, novosti, događaje i obljetnice koje spominjemo u emisiji, pa tako slušamo glazbu Frederica Archera, Johanna Adama Hillera, Mauricea Durufléa, Fermija Kutija, grupa Yes, Little Feat, Steve Miller Band, te iz filmova Geronimo i Psycho.



Emisija Ne dirajte mi krugove broj 1555 na programu je Radija Križevci (96,6 MHz) u utorak, 16. lipnja od 17 sati i 30 minuta do 19 sati. Moguće su neke manje izmjene u sadržaju emisije, koje se mogu dogoditi nakon objave ove najave. Ugodno vam slušanje putem etera ili preko računalne mreže.



https://radiokrizevci.hr/livestream/

