Đurec: Kalničanima je dosta obećanja, napokon treba riješiti egzistencijalne probleme

Kalnik nikad nije imao kvalitetniji tim za Općinsko vijeće, a takvu listu teško bi skupio i grad poput Križevaca, uvjerava nas nositelj liste i kandidat za načelnika Kruno Đurec. Uz ovog svestranog voditelja ureda LAG Prigorje-Zagorje koji se bavi i ekološkom poljoprivredom, licencirani je turistički vodič i član udruga s područja kulture, za mjesto u Općinskom vijeću natječu se direktorica križevačkog Turističkog ureda Olinka Gjigaš, gradski pročelnik za gospodarstvo, financije i EU fondove Ivan Biškup te uspješni poduzetnici i poljoprivrednici iz kalničkog kraja. Nitko od njih, kaže Đurec, ne ulazi u politiku da bi riješio svoje egzistencijalne potrebe, već žele doprinijeti boljitku svoje male općine.

“Stanovnicima općine Kalnik dosta je pustih obećanja o velikim višemilijunskim projektima koji se obećavaju već osam godina, a realizacije tih projekata nema ni u tragovima. S druge strane ne rješavaju se osnovne egzistencijalne potrebe naših ljudi“, tvrdi Đurec. A Kalničanima treba stalni liječnik, veterinar i ljekarna, bilo bi dobro da se organizira i dolazak fizioterapeuta, okolna sela nemaju dječja igrališta, a za djecu i mlade nema gotovo nikakvih događanja. Još uvijek postoje mjesta koja nemaju vodu, treba urediti šumske puteve i odvodne kanale, organizirati javni prijevoz i dimnjačarsku službu. Iako se nekome čini nevažno, mještanima treba i bankomat, a dobro bi došle i lokalne novine.

“Svjesni smo da će nam više milijunski dug Općine biti veliki problem da realiziramo program, ali zato nismo išli kao aktualna vlast s velikim obećanjima. Moram prvo reći da ćemo dovršiti sve započete projekte koji su važni za kvalitetu života naših mještana“, objašnjava kandidat za načelnika i dodaje da je ova nesretna pandemija otvorila dodatnu šansu za Kalnik i čitav potkalnički kraj. Naime, vikendima je Kalnik pun turista, no Općina to dosad nije znala iskoristiti. Grupa birača okupljena oko Đureca vjeruje da budućnost općine leži u turizmu. No trebalo bi povezati turističke zajednice Kalnika i Križevaca te zajednički privlačiti turiste, primjerice škole u prirodi ili zajedničke biciklističke staze.

“Nezamisliva je turistička ponuda Kalnika bez Križevaca i obrnuto. Na uspješnu priču turizma, odnosno razvoja općine, nadovezuje se infrastruktura. Ako ljudi ostvaruju prihode, podmiruju svoje obveze, tada se povećavaju prihodi u Općini koja onda mještanima može vratiti taj novac ulaganjem u infrastrukturu, društveni život, veće sufinanciranje vrtićkog programa i sve drugo što je važno za kvalitetniji život naših ljudi“, tvrdi Kruno Đurec.