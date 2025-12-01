U utorak svečano otvorenje Poliklinike Medikadent

Svečano otvorenje nove zgrade Poliklinike Medikadent te obilježavanje deset godina uspješnog rada održat će se u utorak, 2. prosinca 2025. u 14:00 sati na adresi Ulica Nikole Tesle 58 u Križevcima. Na svečanom otvorenju sudjelovat će brojni predstavnici lokalne i regionalne vlasti, kao i istaknuti gosti iz političkog i društvenog života.

Tijekom proteklog desetljeća Medikadent je izrastao u jednu od najvećih dentalnih poliklinika u regiji, prepoznatu po vrhunskoj tehnologiji, stručnom timu i suvremenom pristupu dentalnoj medicini. Pružaju najviši standard usluge uz kvalitetu, potpunu sigurnost i udobnost u 34 najsuvremenije opremljene stomatološke ordinacije.