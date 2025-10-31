Raspisana javna nabava za novu zgradu Veterinarskog zavoda

Hrvatski veterinarski institut objavio je 15. listopada otvoreni postupak javne nabave građevinskih radova za Veterinarski zavod Križevci, Ul. Ivana Zakmardija Dijankovečkog 10, Križevci, iznosom procijenjene vrijednosti 1.300.000,00 eura i rokom za dostavu ponuda 3. studenog 2025. u podne. Rok završetka izvršenja poslova je osam mjeseci, a okvirni planirani datum početka 15. prosinca.

Među pristiglim ponudama odabrat će se ona ekonomski najpovoljnija po kriteriju gdje ponuđena cijena i kvaliteta nose po 50%, od čega je kriterij kvalitete specifično iskustvo stručnjaka i to inženjera gradilišta građevinske struke (40%) i trajanje jamstva za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku (10%). Ponude trebaju biti valjane minimalno 60 dana, a otvaranje ponuda bit će 3. studenog u 12:00 sati u sjedištu Instituta u Zagrebu.

Križevački Veterinarski zavod u trenutnoj je gradskoj zgradi u Zakmardijevoj ulici već 124 godine, od samog osnutka 1901., posljednji su put adaptacija i veći radovi na uređenju obavljeni 2015., a prije četiri godine javnosti je predstavljen projekt nove i veće zgrade na prostoru nasuprot Razvojnog centra i tehnološkog parka Križevci. Osim ustupanja zemljišta za novu lokaciju, Grad Križevci se sporazumom o zajedničkom ulaganju obvezao u izgradnju nove zgrade uložiti ukupno milijun eura, za što sredstva osigrava u gradskom proračunu za ovu i sljedeću godinu.

Veterinarski zavod Križevci osnovan je 1901. godine u okviru Višeg gospodarskog učilišta kao Kraljevski hrvatsko-slavonski bakteriološki zavod u Križevcima. Danas svoju djelatnost obavlja kroz četiri akreditirana laboratorija i opću jedinicu. Laboratoriji Veterinarskog zavoda Križevci posluju sukladno međunarodno priznatim normama i koriste validirane metode, što je rezultiralo i upisom u popis službenih laboratorija Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i ribarstva te Ministarstva zdravstva.

Hrvatski veterinarski institut, s dugom i bogatom tradicijom od 1933. godine, znanstvena je i stručno-dijagnostičko-analitička ustanova koja svojim sveobuhvatnim aktivnostima daje neizmjerljiv doprinos u obavljanju veterinarske djelatnosti u Republici Hrvatskoj. U sklopu Instituta rade i podružnice – Veterinarski zavod Križevci, Veterinarski zavod Rijeka, Veterinarski zavod Split, Veterinarski zavod Vinkovci te Centar za peradarstvo Zagreb.

Zakonom o veterinarstvu Institutu su povjereni zadaci praćenja i proučavanja epizootiološkog stanja zaraznih i drugih bolesti životinja te usavršavanja metoda za njihovo suzbijanje. Institut obavlja poslove otkrivanja, praćenja, proučavanja pojava i proširenosti zaraznih te drugih bolesti kao i predlaganja najpovoljnijih metoda za njihovo sprečavanje i suzbijanje. Dvije osnovne odrednice djelatnosti Instituta su veterinarsko javno zdravstvo te laboratorijska i terenska dijagnostika bolesti životinja.