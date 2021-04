(FOTO) Otvorena izložba „120 godina Veterinarskog zavoda u Križevcima“

Danas je u Atriju Likovne Galerija Gradskog muzeja otvorena izložba „120 godina Veterinarskog zavoda u Križevcima“. Ovu godinu obilježava se 120 godina od kada je u okviru Višeg gospodarskog učilišta osnovan Kraljevski hrvatsko-slavonski bakteriološki zavod u Križevcima, danas Veterinarski zavod u Križevcima, kao prva ustanova takve vrste u jugoistočnoj Europi. Danas je Veterinarski zavod u Križevcima dio Hrvatskog veterinarskog instituta, i jedan od pet takvih zavoda u Hrvatskoj.

Izložbu su zajedno organizirali Gradski muzej Križevci i Veterinarski zavod u Križevcima. Uz izložbu pripremljen je katalog u suradnji Gradskog muzeja Križevci i Veterinarskog zavoda u Križevcima uz potporu Ministarstva kulture i medija Republike Hrvatske, Koprivničko-križevačke županije i Grada Križevaca. Okupljene je pozdravila ravnateljica Gradskog muzeja Križevci, prof. Tea Hatadi. Otvorenju su nazočili zamjenica ravnatelja Hrvatskog veterinarskog instituta u Zagrebu izv.prof.dr.sc Lorena Jemeršić, dr.sc Darko Majnarić, dugogodišnji ravnatelj Veterinarskog zavoda u Križevcima, dipl.pov. Ozren Blagec, dr.sc. Ana Končurat i zamjenik gradonačelnika Danijel Šaško.

Kustos Gradskog muzeja Križevci, Ozren Blagec istaknuo je ovom prilikom kako se izložba sastoji od dva dijela, povijesnog i onog što Zavod danas radi. Napomenuo je i kako je katalog ove izložbe jedan od najopsežnijih koji je Gradski muzej izdao. Zahvalio je i svima koji su doprinijeli pripremi ove izložbe.

Dr.sc. Darko Majnarić izrazio je zadovoljstvo tiskanjem spomenice koja govori o posljednjih 120 godina rada Zavoda. Zahvalio je svim bivšim i sadašnjim djelatnicima na doprinosu u radu i razvoju Zavoda. Njihovu stručnost su prepoznali korisnici njihovih usluga kao i Ministarstvo Hrvatske koje povjerava poslove Zavodu. U posljednjih 10 godina objavljeno je 157 znanstveno-stručnih radova u domaćim i stranim časopisima, a od osnutka Zavoda objavljeno je 537 radova. Izrazio je želju da se na sljedećoj obljetnici nađu u novoj Zgradi zavoda koja je u projektu s Gradom Križevcima. Dr.sc. Ana Končurat rekla je kako su pokušali jednostavnim riječima kroz nekoliko panoa prikazati što Zavod radi. Sve su ovo napravili s velikim ponosom i zahvalnošću prema njihovim prethodnicima.

U ime ravnatelja Hrvatskog veterinarskog instituta, izv.prof.dr.sc Lorena Jemeršić istaknula je kako su Križevci najstariji veterinarski zavod u jugoistočnoj Europi, otvoren tek 10 godina nakon Kocha i njegovog Instituta, 13 god nakon Pasterovog instituta, 18 godina prije osnivanja Veterinarskog fakulteta i 32 godine prije nego je osnovan Hrvatski veterinarski institut. Istaknula je i važnost Zavoda za cijelu županiju zašto što je najjači u dijagnostici bolesnih životinja, zato što jedemo hranu i pijemo vodu koju Zavod u Križevcima istražuje.

Izložbu je otvorio zamjenik gradonačelnika Danijel Šaško koji je izrazio čestitke svim bivšim i sadašnjim djelatnicima Veterinarskog zavoda na dugogodišnjem uspješnom radu te želju da su ova izložba i katalog prekretnica koju će na budućim obljetnicama spominjati nove generacije. Tome u prilog ide i činjenica kako je nedavno potpisan Ugovor o osnivanju prava građenja između Grada Križevaca i Veterinarskog zavoda Križevci radi izgradnje nove zgrade koja će Zavodu omogućiti razvoj suvremene dijagnostike i analitike.

Zahvalio je Veterinarskom zavodu i Gradskom muzeju Križevci na pripremi izložbe i pozvao građane da ju obiđu.

Izložba “120 godina Veterinarskog zavoda u Križevcima” u Likovnoj galeriji Gradskog muzeja Križevci moći će se razgledati do 22. svibnja 2021. svaki radni dan od 10 do 13 i od 18 do 20 sati, subotom od 10 do 12 sati, praznikom i blagdanima zatvoreno. Ulaz je besplatan.