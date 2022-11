Advent u Križevcima počinje u petak, najavljene i neke novosti

Nikad više sponzora i izlagača, novi programi i obavezna višekratna periva ambalaža – to su glavne značajke programa ovogodišnjeg Adventa u Križevcima, najavljeno je danas na konferenciji za medije u Maloj gradskoj vijećnici. “Već šest godina organiziramo Advent koji našim sugrađanima mami osmijeh na lice, vjerujem da će tako biti i ove godine“, poručio je gradonačelnik Mario Rajn zadovoljan podrškom pokrovitelja.

Sve počinje u petak Božićnim sajmom na Nemčićevom trgu na kojem će križevački kreativci i kreativke podravati ukrase i prigodne darove sve do nedjelje 4. prosinca. Ove godine pozivu se odazvalo čak dvadeset izlagača što je, usporedila je direktorica križevačke Turističke zajednice Olinka Gjigaš, osjetno više nego lani. “Nadam se da ćemo u ovih pet tjedana oživjeti centar grada i pružiti priliku našim sugrađanima, ali i gostima koji obilaze adventske sajmove po različitim gradovima, za druženje i uživanje u domaćim proizvodima“, rekla je Gjigaš.

Program se proteže kroz prosinac sve do 8. siječnja počinje, a osim Božićnog sajma u petak je i otvorenje klizališta kad će klizanje biti besplatno. “Inače će cijena ulaznica za klizanje i ove godine biti 10 kuna, toliko će se plaćati i najam klizaljki. Budući da za vrijeme Adventa traje svjetsko nogometno prvenstvo, i mi ćemo organizirati gledanje utakmica“, najavio je predsjednik organizacijskog odbora Adventa u Križevcima Danijel Šaško i naglasio najveću novost – zabranu korištenja jednokratne ambalaže, o čemu smo detaljnije pisali jučer.

Što se tiče izvođača, osim učenika križevačke Glazbene škole i ove godine će prigodne božićne programe izvoditi Gradski puhački orkestar, Gradski tamburaški orkestar, HPD Kalnik, a nastupat će i Robert Mareković i Swingersi, Marko Košutić, DJ Krnya, Kids from the sky, Ogenj te na doček tamburaši Zlatni vez.

Kao i lani, i ove godine će se trčati adventska utrka i to nakon finala na nogometnom prvenstvu 18. prosinca u 18:30. Pročelnik za društvene djelatnosti i sport Sandro Novosel pozvao je građane da se priključe u utrku koja je humanitarnog karaktera, organizira je Škola trčanja AK Križevci, a uz simboličnu startninu svi će natjecatelji dobiti kapice i bon za konzumaciju pića. “To je zabavna utrka, staza je duga 2.2 km i rezultat je u drugome planu. Poželjno je da natjecatelji dođu prigodno obučeni, mogu trčati ili hodati, a nadam se a će uz stazu biti i navijača“, rekao je Novosel.

Među novostima ovogodišnjeg 37 dana dugog adventskog programa je i besplatna škola klizanja za odrasle te sajam rabljene zimske odjeće i opreme koje organizira Udruga Kineziologa Križevci. “Znamo da danas nije jednostavno djeci nabaviti novu skijašku opremu, klizaljke ili skafandere jer oni to brzo prerastu. Ovo je prilika da zamijenite ono što vam više ne odgovara”, rekla je predsjednica udruge Marjana Fržović. Sajam se održava u subotu 3. prosinca od 9 do 12 na Strossmayerovom trgu, prethodna najava nije potrebna dok će kineziolozi davati savjete o skijama, štapovima, kacigama, klizaljkama i drugoj opremi za zimske radosti. Ukupni troškovi Adventa u Križevcima još nisu zaključeni, no cijena je, potvrdio nam je predsjednik organizacijskog odbora, oko 210 tisuća kuna.