Tema ovogodišnjeg Obrtničkog sajma je kreativna industrija

Tema ovogodišnjeg Obrtničkog i gospodarskog sajma Koprivničko-križevačke županije je kreativna industrija s naglaskom na povezivanje tradicije i suvremenih pristupa, rečeno je na sjednici organizacijskog odbora Sajma, prošli tjedan u Koprivnici. Ovogodišnje izdanje donosi potpunu promjenu koncepta – osim novog termina, od 17. do 19. listopada, Sajam se premješta u centar grada, na Strossmayerov trg, stvarajući jedinstvenu priliku za neposredan susret izlagača i posjetitelja te isticanje inovativnosti i stvaralaštva naših sudionika, priopćeno je iz Županije.

“Izlagački prostor bit će organiziran kroz drvene kućice, sajamske štandove i otvorene prostore, pažljivo raspoređene radi kvalitetne vidljivosti i atraktivnog predstavljanja posjetiteljima“, rečeno je na sastanku. Predsjednik organizacijskog odbora župan Tomislav Golubić istaknuo je važnost pravovremene pripreme i koordinacije svih dionika. Tijekom sastanka se raspravljalo o ključnim aspektima pripreme događanja s posebnim naglaskom na tehničku pripremu prostora, logističku koordinaciju, promotivne aktivnosti te uključivanje lokalne zajednice i partnera, a članovi odbora istaknuli su važnost pravovremene razmjene informacija među svim uključenima.

“Ova tradicionalna i ugledna manifestacija okuplja obrtnike, gospodarstvenike i institucije s ciljem jačanja suradnje, razmjene iskustava i promocije domaćeg poduzetništva. Uz izložbeni dio, sajam donosi i bogat prateći program panela, radionica, stručnih predavanja i kulturno-zabavnih sadržaja, koji dodatno upotpunjuju vrijednost ovog okupljanja“, priopćile su županijske službe sa sastanka organizacijskog odbora ovogodišnjeg sajma.