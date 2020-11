Brzi antigenski testovi stigli u koprivničku bolnicu

Stožer civilne zaštite Koprivničko-križevačke županije održao je krajem prošlog tjedna konferenciju za medije. Ravnateljica Zavoda za javno zdravstvo Koprivničko-križevačke županije Draženka Vadla kazala je kako je koronavirus u našoj županiji, kao i u svim drugim županijama u Hrvatskoj, u intenzivnoj lokalnoj transmisiji i kako imamo sve više pozitivnih osoba, a posebno je napomenula kako, ako se potvrdi pozitivitet kod jednog člana obitelji, nije potrebno testirati sve ostale članove obitelji koji su bili u bliskom kontaktu i razvili slične simptome. Takve se osobe moraju javiti svojim obiteljskim liječnicima, ostati kod kuće u izolaciji te regulirati izostanak s posla ili škole kao što je propisano.

„Osobe koje nemaju pozitivnu epidemiološku anamnezu niti su bile u kontaktu s pozitivnom osobom, sigurno ćemo testirati i to uopće nije upitno.“, dodatno je naglasila rav nateljica Vadla te se osvrnula na PCR testiranja s kojima se započelo 4. studenoga: „Do danas smo ih napravili 1838, a udio pozitivnih u ukupnom broju testiranih je oko 50 posto, no valjda spomenuti kako su to na neki način probrani uzorci. Važan je podatak kako od početka ovog mjeseca imamo povećanje pozitivnih slučajeva za 1050 u odnosu na period kada je krenula epidemija u našoj županiji, a to je kraj ožujka. U tom periodu od kraja ožujka do kraja listopada je bio puno manji broj pozitivnih nego što je sada u ovih 20 dana. Stoga bih još zamolila građane da se doista pridržavaju epidemioloških mjera koje su vrlo jednostavne i vrlo učinkovite i na taj ćemo način usporiti širenje epidemije. Mi ju ne možemo zaustaviti, ali možemo usporiti.“

Mjere se, prije svega, odnose na nošenje zaštitnih maski, održavanje socijalne distance, pranje ruku i higijenu prostora u kojem boravimo, ali moramo poštovati i mjere koje su nam izrečene u smislu samoizolacije. To znači da osobe koje su pozitivne i na kućnom su liječenju moraju izbjegavati bliske kontakte s ostalim ukućanima, odnosno članovima kolektiva i općom populacijom.

„To su one osnovne mjere kojih se svi moramo pridržavati i na taj način ćemo usporiti širenje epidemije i omogućiti da zdravstveni sustav, koji je sada pod pritiskom u svim segmentima, može zbrinuti one kojima je zdravstvena skrb potrebna. Kao što je rečeno, danas imamo 525 aktivnih slučajeva, a 10 posto njih je u bolnici. To su brojke koje su očekivane, vjerojatno će biti i veće, no rizik predstavljaju asimptomatski bolesnici, koji, ako se neće pridržavati spomenutih mjera, mogu širiti zarazu do osoba koje su imunokompromitirane, starije ili u drugom riziku i one mogu razviti težu kliničku sliku i završiti u bolnici. Zato molim sve vas da skupimo snagu i budemo odgovorni kako bi naš sustav mogao i dalje raditi najbolje što zna i može. Apeliram na sve one koji su bili bliski kontakti da ne šire zarazu dalje, da ostanu kod kuće, a liječnici će ih po potrebi uputiti na testiranje. Ključna stvar nije testiranje, ključna stvar je naše ponašanje jer moramo promijeniti svoje ponašanje kako bi epidemiju sveli pod kontrolu, odnosno imali kontrolirano širenje epidemije što nam je jedini cilj u ovom trenutku. Ponovno ponavljam kako je nemoguće zaustaviti epidemiju, ali ju možemo kontrolirati našim ponašanjem .“, zaključila je ravnateljica Vadla.

Ravnatelj Opće bolnice „Dr. Tomislav Bardek“ Koprivnica Mato Devčić na početku svog izlaganja informirao je javnost kako je situacija s prekidom isporuke lijekova dijela veledrogerija razriješena ovaj utorak na način da je u koprivničku bolnicu, kao i u sve druge bolnice, stigao dio državnih sredstava za namirenje dijela dugovanja veledrogerijama u segmentu lijekova i potrošenog medicinskog materijala. Isporuka lijekova tako je u potpunosti normalizirana, iako ni dosad u koprivničkoj bolnici nije bilo zastoja, a svi pacijenti, posebno onkološki, dobivaju puni opseg terapija koje moraju primiti.

„ Što se tiče teme COVID-19, 53 pacijenta hospitalizirano je na nekoliko lokacija u bolnici, a njih šest je u jedinici intenzivnog liječenja, od kojih tri na respiratorima. Važno je reći da se u posljednjih nekoliko dana intenzivirao bro j novozaprimljenih pacijenata što nam govori o dinamici lokalne transmisije. To je trend na koji smo mi u potpunosti pripremljeni, cijelo ljeto smo očekivali ovakvu situaciju te je naš bolnički sustav spreman i što se tiče prostora i ljudskih potencijala, kao i zaštitne opreme. Unatoč određenom broju pozitivnih zdravstvenih djelatnika, unutarnjim potencijalima rješavamo ovu situaciju, a najviše nam je angažiran prostor paviljona dnevnih bolnica, primarno za COVID odjel, dok su i drugi segmenti bolnice u potpunosti prostorom i opremom spremni za prihvat novih COVID pacijenata ukoliko će broj zaraženih rasti .“, kazao je ravnatelj Devčić te dodao: „U ovom trenutku pozitivno je 12 liječnika i 18 medicinskih sestara, a određeno 10 samoizolacija. Podaci se dinamično mijenjaju, raste dinamika dnevnog prijema pacijenata, no važno je naglasiti kako je sustav zasada održiv i očekujemo da takav ostaje. Procjena je da ovakvu dinamiku možemo bez problema sustav održati do proljeća, uzevši u obzir da nam dolazi i sezona gripe u kojoj svake godine zbrinjavamo pacijente s komplikacijama sličnima COVID-u 19.“

Osvrnuvši se na profil pacijenata koji su primljeni u OB Koprivnica, ravnatelj Devčić je pojasnio kako dominiraju pacijenti starosti između 60 i 70 godina, uz nekoliko njih od 40 godina, a dominantna dijagnoza je upala pluća. Spomenuo je kako su i mlađi pacijenti razvili teže oblike upale pluća, no svi su kvalitetno zbrinuti.

Velika novina koju je istaknuo ravnatelj Devčić je uvođenje brzih antigenskih testova u koprivničku bolnicu, što će značajno pridonijeti borbi protiv epidemije u smislu brzine i efikasnosti testiranja.

„Radi osiguranja brže protočnosti pacijenata i rasterećenja našeg lokalnog laboratorija i PCR testiranja, mi ćemo ući u ciklus korištenja brzih antigenskih testova za testiranje prvenstveno simptomatskih bolničkih pacijenata. Kandidati za takva testiranja su osobe kojima je potreban akutni prijem ili neka medicinska procedura, a osim vodeće dijagnoze imaju i COVID simptome. Brzi antigenski test nam pomaže, posebno ako je pozitivan, kako bismo takvog pacijenta, nakon što zbrinemo akutni problem, stavili u izolaciju. Rezultate takvog testa dobijemo u roku sat vremena i to će nam uvelike povećati sigurnost sustava, odnosno omogućiti da puno prije detektiramo i trijažiramo takve pacijente i da taj način usporimo širenje COVID-a unutar sustava.“, pojasnio je ravnatelj Devčić te dodao kako su pacijenti koji su negativni na brzom antigenskom testu i dalje kandidati za PCR testiranje, što će po pojedinačnim slučajevima dogovoriti s epidemiološkom službom.

Brzi antigenski testovi u koprivničku su bolnicu stigli tijekom netom završenog vikenda.