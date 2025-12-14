[FOTO] Poliklinika Medikadent svečano otvorila novu zgradu i obilježila desetljeće rada

U nazočnosti brojnih pacijenta, suradnika, obitelji i prijatelja te ostalih uzvanika, Poliklinika Medikadent u utorak, 2. prosinca 2025. godine svečano je otvorila novi prostor na adresi Ulica Nikole Tesle 58, Križevci te je obilježila desetljeće uspješnog rada. U novu zgradu investirano je ukupno 8,5 milijuna eura, s 34 ordinacije dentalne medicine, vlastitim moderno opremljenim laboratorijem, dijagnostikom i brojnim dodatnim sadržajima koji prate naš rast i razvoj.

U Medikadentu organiziraju apsolutno sve, od prvog kontakta, prijevoza i smještaja, do cjelokupne terapije i sigurnog povratka kući. Posebno ističu i brigu o okolišu kroz korištenje vlastitih električnih vozila, što je dio naše dugoročne strategije održivog razvoja.

Danas njihovim uslugama najviše gravitiraju pacijenti iz Hrvatske, Slovenije, Austrije, Njemačke i Italije, a stručni tim korespondenta brine da se svaki od njih osjeća kao kod kuće, bez obzira iz koje zemlje dolazi. Na taj način, osim dentalne medicine, doprinose i razvoju turizma Grada Križevaca, koji sve više postaje odredište zdravstvenog turizma. Nakon službenog otvorenja, prostore nove poliklinike blagoslovio je župnik župe sv. Ane prečasni Stjepan Soviček, a svečanost je nastavljena u Hotelu Kalnik.

“Naš put započeo je 2012. godine razvojem ideje koja je već iduće, 2013. godine, prerasla u osnivanje Poliklinike Medikadent. Godine 2014. započeli smo s intenzivnim pripremama za rad, a 2015. službeno smo otvorili naša vrata i krenuli u stvaranje priče koja nas je dovela upravo ovdje – do najveće stomatološke poliklinike u Hrvatskoj i regiji. Tehnologija je temelj, ali ljudi, naši zaposlenici, naši pacijenti, naši suradnici, oni su srce Medikadenta. Upravo zato je naš rast bio brz, snažan i stabilan. Krenuli smo s dvije ordinacije i laboratorijem. A danas, svega deset godina poslije, s ponosom predstavljamo novu kliniku s 34 ordinacije dentalne medicine, vlastitim moderno opremljenim laboratorijem, dijagnostikom i brojnim dodatnim sadržajima koji prate naš rast i razvoj. Naš multidisciplinarni pristup, ulaganje u kontinuirano stručno usavršavanje u Hrvatskoj i inozemstvu te implementacija najnovijih svjetskih dentalnih trendova postali su dio našeg identiteta. No, posebno smo ponosni na naš sveobuhvatni pristup pacijentu. Kod nas pacijent nikada nije broj, već osoba kojoj se potpuno posvećujemo. Ovo svečano otvorenje nije završetak jednog poglavlja, nego početak novog. Danas otvaramo samo prvu trećinu ukupnog projekta. Već smo u fazi neposrednog ugovaranja zgrade broj 2 i 3, koje će zajedno s ovom današnjom tvoriti jedinstveni, integrirani zdravstveni kompleks. A u konačnici, u trećem poglavlju, planiramo zaokružiti našu ponudu izgradnjom hotela koji će upotpuniti iskustvo pacijenata i podići zdravstveni turizam našeg grada i regije na sasvim novu razinu“- istaknuo je povodom otvorenja direktor Ivan Novosel.

Čestitke na ovako vrijednoj investiciji uputio je gradonačelnik Tomislav Katanović: “Danas je velik dan, kada je Poliklinika Medikadent otvorila svoj novi prostor kao krunu desetogodišnjeg rada. Ovaj dan nije počeo danas, ovaj je dan plod rada više desetljeća aktivne poduzetničke aktivnosti obitelji Novosel u Gradu Križevcima. Moram istaknuti kako je malo obitelji koje se bave tolikim brojem vrlo različitih djelatnosti, a da u gotovo svima postižu iznimne uspjehe. Danas je velik dan za obitelj Novosel, za zaposlenike njihovih tvrtki, ali i za Grad Križevce. Veliko je bogatstvo dobiti ovakav sadržaj u malom gradu. Zahvaljujući vama, mi smo se kao grad našli na karti dentalnog turizma u Republici Hrvatskoj, a i šire. Želim vam puno uspjeha i dalje i još jednom čestitam.”

Čestitkama se pridružio i državni tajnik u Ministarstvu obrane Branko Hrg rekavši: “Od srca čestitam vama koji ste ovaj projekt osmislili, proveli i u konačnici, ostvarili. Kao što je i direktor spomenuo, ovaj projekt nije gotov stoga se veselimo nastavku projekta. Svaka vam čast na idejama i hrabrosti i velika mi je čast što sam imao prilike biti dio ovog projekta. Velik je dan za Grad Križevce koji se razvija, naravno, uz pomoć programa Vlade Republike Hrvatske.”

Prisutnima se obratila i voditeljica službe za posebne oblike turizma pri Ministarstvu turizma i sporta Antonija Drmić: “Ministarstvo turizma i sporta zadnjih je godina stavilo veliki naglasak na održivi razvoj turizma, prije svega na posebne oblike – posebice zdravstveni turizam. Jako nam je drago vidjeti uspješne realizacije ovakvih velikih projekata koji će sigurno biti motor razvoja Grada Križevaca, Koprivničko – križevačke županije i cijele regije.”

Posebna savjetnica ministrice zdravstva za dentalnu medicinu Anka Jurišić Kvesić uputila je pozdrave uime ministrice zdravstva te dodala: “Danas je veliki dan za dentalnu medicinu jer otvorila se jedna nova, tehnološki napredna poliklinika. Čestitam i želim uspješan rad u budućnosti.”

Povodom uspješnih deset godina poslovanja, predstavnici Medikadenta uručili su zahvalnice i poklone jednima od prvih pacijenata poliklinike Medikadent, a to su: Marija Volk, Dražen Bralić, Jože Kerzner i Marko Volk.