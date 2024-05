[FOTO] Kviz pod zvijezdama sa zvijezdom kvizova

Zabavio ih je, testirao njihovo znanje, naučio nešto novo, a neke možda i namučio – rezime je to sinoćnjeg dva i pol sata dugog susreta četrnaest križevačkih ekipa sa slavnim lovcem iz kvizova Potjera i Superpotjera Krešimirom Sučevićem Međeralom na 33. Pub inKVIZiciji, na jubilarnom 20. Culture Shock Festivalu. Igralo se na ljetnoj pozornici ispod zvjezdarnice, a igru je na početku ometala baš jedna zvijezda zbog čijeg se sjaja nije vidjela projekcija na zidu pozornice. Dok se čekao zalazak sunca, autor kviza odgovarao je na pitanja uvodničara Sergeja Novosela Vučkovića i u intervjuu vođenom uživo otkrio da lovci u Potjeri i Superpotjeri ne znaju pitanja unaprijed, ne poznaju natjecatelje i prema svima su objektivni.

Krešo je kazao da mu je, premda statistike ne vodi, učinkovitost pobjeda oko 86 posto. No naglasio je da to potencijalne igrače za TV kvizove ne treba obeshrabriti nego upravo motivirati da se prijave i pokažu znanje. Govorio je o vrstama i složenosti, odnosno “težini” pitanja u Potjeri i Superpotjeri, organizaciji i izvedbi svojih pub kvizova, i drugim zanimljivostima i anegdotama iz “života i rada vitezova uzaludnog znanja”. Prisjetio se i svojih prvih nastupa na TV kvizovima od prije više od 25 godina, nije nastupio samo na Kviskoteci koju i on smatra najboljim hrvatskim TV kvizom i pravim kvalitetnim domaćim proizvodom.

Kad je napokon pala sjena na pozornicu, lovac Krešo je otvorio kviz pitanjem kojem je odgovor bio Križevci. “Šarao” je po raznim područjima i temama, trebalo je znati nešto povijesti, popularne kulture, glazbe, umjetnosti, sporta, nekad je tražio od natjecatelja da dobro upregnu svoje male sive stanice, kao u pitanju u kojem je trebalo otkriti koju se to holivudsku glumicu može povezati s crnom slavonskom svinjom.

U dva kruga i ukupno 40 pitanja najuspješniji su bili Kviznanci u sastavu Goroslava Tkalec, Ivana Kulko, Željka Kržek-Novosel, Sergej Novosel Vučković i Sandro Novosel. Drugo mjesto je zauzela poznata kvizaška ekipa Kviza identiteta čije boje su branili Vedrana Rađa, Josip Žulj, Domagoj Draksler, Tomislav Biljan i Goran Ljaljić, dok je i na trećem mjestu uhodana ekipa Zvonimir Balrog u sastavu Marko Konfic, Martin Sukalić, Dominik Pušić i Rene Delić. Pub inKVIZicija na rođendanskom 20. Culture Shock Festivalu bila je humanitarnog karaktera i svi natjecatelji svoje su kotizacije donirali Zakladi “Volim Križevce” za stipendiranje križevačkih učenika i studenata. Ukupno je prikupljeno 225 eura.

Za razliku od televizijskih kvizaških formata u kojima Krešo “lovi” natjecatelje, sinoć su oni lovili njega. I to doslovno – ulovili su ga i doveli pred zid na fotografiranje, koje je pak strpljivi lovac odradio bez pogovora i pozirao s našim ljubiteljima kviza. No i on je sinoć “podebljao” svoje znanje i naučio nešto novo. Naime, križevačku zvjezdarnicu sigurno će pamtiti jer je prva koju je posjetio. Kroz priču o zvjezdarnici i križevačkom meteoritu vodio ga je još jedan kvizaš Ratko Matić, a ono što je doznao možda će iskoristiti i za neki od svojih budućih kvizova. Kviz pod zvijezdama, zvijezda u kvizu – sve kombinacije sinoć su u Križevcima bile dobitne.