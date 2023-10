KTC posustao u završnih 15 minuta u Metkoviću

Metković Mehanika-KTC 27:19 (11:12)

Križevčani su, nažalost, večeras doživjeli poraz u Metkoviću u 7. kolu Lige B Paket24 Premijer lige. Nažalost, jer su se junački borili do završnih petnaestak minuta u kojima je domaćin izborio visoku pobjedu, a prvi put su Metkovci poveli tek u 48. minuti 19:18.

Naši su u prvom poluvremenu vodili 3:0 pogocima Markovića, Ezgete i Jurakića, u 5. minuti 4:1 pogotkom Jurakića, u 11. minuti 7:4 pogotkom Perajice, u 22. minuti domaćin je izjednačio na 9:9, u 25. KTC je preko Perajice poveo 11:10, a zatim je pogodak postigao i Marković za 12:10.

KTC je točno u 43 minuti i 9 sekundi utakmice vodio 18:17, a onda “stao” i nije postigao pogodak čak 15 minuta i 19 sekundi. Šteta, drugo poluvrijeme je počelo dobro za Sokačevu momčad, u 37. minuti pogotkom Maričića, KTC je imao tri pogotka prednosti, 16:13, u 41. minuti je kod vodstva 16:15 Grgić obranio i sedmerac, mirisalo je na pozitivan ishod na dalekom, 600 km, putovanju, ali ništa od toga. Prorijeđena postava KTC-a, koju nikako ne zaobilaze ozljede, nije uspjela izdržati do kraja, a, uz to i previše izgubljenih lopti, čak 14 (Perajica 6, Vinković 4). KTC u sljedećem kolu dočekuje neprikosnoveni našički Nexe u subotu, 28. listopada, u 18.30, a nakon toga počinju prave borbe za premijerligaški status. Nadamo se da će dotad svi biti spremni i da će i najvažnijim utakmicama biti snažna podrška s tribina križevačkog sportskog doma.

KTC: Haman (1 obrana), Marković 3, Vinković, Ćurić 4 (1), Ostarčević, Harča, Dujmović 1, Perajica 3, Jurakić 4 (2), Grgić (7 obrana), Maričić 3, Ezgeta 1