Danas i sutra posebna prometna regulacija

Zbog obilježavanja Dana branitelja Domovinskog rata grada Križevaca i 33. obljetnice oslobođenja vojnih objekata, danas i sutra će se za promet zatvoriti više ulica, priopćio je gradonačelnikov ured.

Danas, u ponedjeljak 16. rujna od 20 sati se zatvara odvojak Ulice Franje Tuđmana do kraja parkirališta restorana „Kalnik“. Promet će tamo biti zatvoren do sutra, 17. rujna do 20 sati.

Sutra pak, u utorak 17. rujna, od 15 do 17:30 zatvara se: zapadni i sjeverni kolnik Trga J. J. Strossmayera, istočni kolnik Trga A. Nemčića, dio Zakmardijeve ulice Trga A. Nemčića do križanja s Ulicom M. Baltića i dio Ulice bana J. Jelačića od sjevernog kolnika Strossmayerovog trga do križanja s Gajevom.

Građane mole da koriste okolne pravce i pridruže se obilježavanju Dana branitelja.