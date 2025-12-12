[FOTO] P.O.I.N.T.-ov panel okupio stručnjake i predstavnike Veleposlanstva SAD-a

U subotu, 6. prosinca 2025. u dvorani Razvojnog centra i tehnološkog parka, sjedištu Križevačkog poduzetničkog centra (KPC), održan je pop-up panel pod nazivom „Konferencije – iz perspektive organizatora“ koji se održava u sklopu projekta „Future Crossroads: Youth Entrepreneurship Accelerator“. Moderator panela bio je Ivan Ivanović iz križevačke Udruge P.O.I.N.T.

Riječ je o projektu koji provodi Udruga P.O.I.N.T. u Križevcima, pod pokroviteljstvom Veleposlanstva SAD-a u Hrvatskoj kroz njihov program Small Grants Funding, a podršku panelu uz zamjenika koprivničko-križevačkog župana Marija Rajna pružili su i predstavnici Veleposlanstva, novi kulturni ataše Oscar Avila te Emerging Voices Coordinator Mislav Sučec.

Gostima se uvodno obratila nova direktorica KPC-a Sanela Mikulčić Šantić, istaknuvši važnost ovakvih događaja za razvoj poduzetništva u lokalnoj zajednici, a pogotovo među mladima te pohvalivši aktivnosti Udruge P.O.I.N.T. koje su se dosad održale s tim ciljem. U znak dobrodošlice i međusobnog uvažavanja zamjenik župana Rajn i kulturni ataše Avila razmijenili su protokolarne poklone, naglasivši simboliku partnerstva i otvorenost za daljnje zajedničke projekte.

Prisutnima se obratio kulturni ataše Avila. koji je naglasio kako su partnerstva između lokalnih zajednica i međunarodnih institucija snažan temelj za poticanje inovacija i poduzetništva. „Ovo je još jedan dokaz da Hrvatska i SAD dijele zajednički duh poduzetništva i inovacija. Konferencije stvaraju prostore gdje nastaju nove mreže poznanstva“, rekao je Avila.

Na panelu su sudjelovali Tena Žganec iz FER-ovog centra ICeNT, Andrej Hanzir iz Hrvatskog ureda za kreativnost i inovacije te Mario Pintar iz tvrtke LinkMedia, nastojavši približiti sudionicima kako sudjelovanje na konferencijama može doprinijeti razvoju poslovnih ideja, jačanju vidljivosti te stvaranju vrijednih kontakata.

Žganec je voditeljica projekata u FER-ovom Inovacijskom centru Nikola Tesla i alumna prestižnog programa IVLP. Prvenstveno radi na programu Nuqleus čiji je glavni cilj razvoj hrvatskog deep tech sustava. Hanzir je voditelj projekata u Hrvatskom uredu za kreativnost i inovacije s bogatim iskustvom u upravljanju projektima. Međunarodno udruženje za upravljanje projektima Hanzira je proglasilo najboljim voditeljem projekata u Hrvatskoj i trećim u svijetu. Pintar je vlasnik obrta LinkMedia, stručnjak s dugogodišnjim iskustvom i stažom u poznatim hrvatskim tvrtkama, te odnedavno organizator konferencije „Digital Power“ koja se krajem listopada ove godine održala u prostorima koprivničkog Sveučilišta Sjever.

Panelisti su pokrili teme poput planiranja i strategije, logistike i organizacije na licu mjesta, tehnologija i inovacija, marketinških i komunikacijskih strategija te izazova, trendova i budućnosti konferencija te industrije događanja općenito. Ivanović je naveo networking, odnosno umrežavanje kao jednu od najvećih prednosti konferencija, s obzirom da povezivanje stvara potencijal za buduće suradnje. Žganec je istaknula: „Važno je imati kvalitetan i posložen tim, da se može odgovoriti i na neke promjene do kojih dolazi u organizaciji, poput otkazivanja od strane sudionika i slično.“ Pintar se složio da je ključan agilan i dobar tim.

Ovo je četvrti panel u nizu koji se održava u sklopu projekta „Future Crossroads: Youth Entrepreneurship Accelerator“, koji kroz niz radionica, predavanja, panela i diskusija mladima nudi praktična znanja te podršku pri pokretanju vlastitih poslovnih pothvata, uz naglasak na razvoj poduzetničkog mindseta i aktivno uključivanje u lokalnu zajednicu.