U petak u Klubu kulture proslava 81. rođendana Boba Marleya

Bob Marley bio je jamajčanski glazbenik koji je reggae zvuk pretvorio u globalni pokret. Kao karizmatični vođa grupe The Wailers, spojio je zarazne ritmove s porukama mira, otpora i duhovnosti, duboko ukorijenjenima u rastafarijanskoj filozofiji. Njegove pjesme nisu bile samo hitovi, nego i manifesti slobode koji i danas odzvanjaju jednako snažno kao i sedamdesetih.

Klub kulture u petak njemu u čast organizira proslavu 81. rođendana s početkom u 21h. Za dobru atmosferu bit će zadužen DJ Koki, koji će za okupljene štovatelje Marleya pripremiti biranu reggae i roots selekciju – fokusiranu na ritam, poruku i dobru energiju. Iz Kluba poručuju “Slavimo rođendan glazbene ikone čiji je sound promijenio generacije. Očekuj čistu vibru, dobru ekipu i glazbu koja i danas ima težinu.

Bez prenemaganja – samo kvalitetan zvuk i atmosfera koja drži do kraja. One Love. Vidimo se na plesnom podiju!“.

Peace!